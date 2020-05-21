Кто живет в Красной книге Владимирской области

Накануне Международного дня биологического разнообразия, который отмечается во всем мире 22 мая, вполне уместно поговорить о животном мире Владимирской области, который весьма богат и разнообразен. В нашем краю встречается лось, заяц, еж, хомяк, полевка, крот, ондатра, лисица, енот, летяга, пятнистый олень, бобр, белка, выхухоль, кабан, волк, рысь, бурый медведь, барсук, летучие мыши… В Оке и Клязьме водятся щука, окунь, язь, пескарь, плотва, лещ, карась, налим, стерлядь, судак, сазан и другие. Пернатый мир представлен около 160 видами перелетных и кочующих птиц. К нам прилетают зимовать белая сова, снегирь, чечетка, свиристель, конюк.

К сожалению, некоторые виды животных нашей области находятся на грани исчезновения и внесены в Красную книгу Владимирской области. Об этом издании и самых интересных ее героях рассказывает библиограф областной библиотеки для детей и молодежи Татьяна Андреева. Также она рекомендует к прочтению ряд замечательных книг об этих редких обитателях нашего края.

Красная книга Владимирской области (6+)

Красная книга Владимирской области – аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Владимирской области. Она была подготовлена коллективом учёных, над ней также работали студенты и даже школьники.

Первое издание Красной книги Владимирской области выпущено в 2008 году, дополнительный тираж первого издания вышел в 2010 году. Красная книга Владимирской области является официальным изданием, предназначенным как для специалистов, так и для широкого круга читателей.

В издании включены 160 видов животных (по сравнению с 2006 годом – 320 видов животных), 160 видов растений и 10 грибов (по сравнению с 2006 годом – 208 видов растений и 17 видов грибов). Для каждого вида приведены иллюстрации, карта распространения, определены статус и категория редкости, даны краткое описание, сведения о численности и необходимых мерах охраны.

В 2017 году перечень объектов животного и растительного мира был обновлён. На 2018 год в Красную книгу внесены 340 видов животных, растений и грибов.

Зубр считается крупнейшим и тяжелейшим наземным млекопитающим, которое можно встретить в Европе. Это единственный дикий вид больших быков в Европе, сохранившийся до сегодняшних дней. Мощное, большое животное не всегда служило исключительно объектом для охоты, оно имело еще и культовое значение. Зубр считался олицетворением силы природы, и в древности ему поклонялись как одному из символов родной земли. В дикой природе этот лесной великан живет до 25 лет. Естественных врагов у взрослых особей практически нет, разве что волки представляют опасность для молодняка. На сегодняшний день из-за браконьерства человека и загрязнения им окружающей среды эти удивительные животные исчезают и поэтому занесены в Красную книгу.

С 1989 года вольная популяция зубров обитает в Клязьминско-Лухском заказнике во Владимирской области (около 50 голов в 2017 году).

Вячеслав Пальман. По следам дикого зубра (6+)

Судьба зубров очень трагична. Эти могучие быки появились на Земле миллионы лет назад. Современники саблезубых тигров, мамонтов и пещерных медведей, они оказались пластичнее этих вымерших зверей, перенесли тысячелетние оледения на западе Европы и на Восточно-Европейской равнине. Еще десять веков назад бесчисленные стада их паслись на просторе от верхней Волги до Кавказа, в бассейнах Вислы, Дуная и Рейна. Перемены, связанные с деятельностью людей, вырубка лесов ограничивали среду обитания зубров. В начале прошлого века их насчитывали всего несколько тысяч. В начале нашего – только сотни.

Первая мировая война, потом Гражданская нанесли последний удар по зубрам. Их истребили повсюду. Исключение составили десятки зубров в зоопарках и зверинцах разных стран. И ученые России предприняли попытку спасти, воссоздать утраченный вид. История эта полна самых драматических событий. Вторая мировая война вновь захватила последние ареалы расселения зубров…

В книге повествуется о событиях, ставших историей, о людях – реальных и созданных воображением автора, – чья воля и труд привели к возрождению вида и расселению зубра по старым и новым местам обитания. Сюжет романа динамичен, в нем много приключений, горестных утрат и счастливых свершений. Главные действия романа происходят на Западном Кавказе, на территории нынешнего Кавказского заповедника.

В Красную книгу Владимирской области занесен также один из символов страны – бурый медведь. Среди хищников он считается самым большим. Средняя масса большинства особей – 250 кг, зафиксированы особи с весом в 600 кг.

В Европе медведи давно истреблены, проживают они только в России. До XIX века бурый медведь населял все уезды Владимирской губернии, наиболее обилен был в Муромском, Покровском и Судогодском уездах. Сейчас во Владимирской области медведи регулярно появляются из соседних регионов. Заходят они в поисках добычи, например, за лесной малиной, которой может много уродиться в местных лесах. Исчезновение вида связано с сокращением мест обитания – вырубка лесных массивов, промышленное освоение территорий и прямое истребление.

Валентин Пажетнов. Мои друзья медведи (6+)

В книге рассказывается о первом в мире успешном эксперименте по выращиванию диких медведей. Многие десятки маленьких медвежат ежегодно попадают в руки людей. У них, как правило, одна судьба – зоопарк, цирк (это в лучшем случае) или гибель от пули, когда они становятся опасными для человека. Можно ли спасти таких животных? Оказывается, можно. Для этого надо знать, как устроен их внутренний мир, т.е. каковы их истинные потребности, и создать им условия, в которых они, находясь под невидимой охраной человека, живут по законам своего вида.

О первом опыте выращивания бурых медвежат, которые могут потом вернуться в дикую природу, и рассказывается в книге. События, о которых идет речь, разворачивались в середине 70-х годов XX века.

Валентин Пажетнов – один из наиболее авторитетных в мире специалистов по биологии, экологии и поведению бурого медведя. С детства пропадал в лесу и в речных поймах (в годы войны в Узбекистане, а потом в Ростовской области) и самостоятельно познакомился с жизнью лесных обитателей. Окончил знаменитый ВСХиЗО — заочный институт, где готовили биологов-охотоведов и ветеринаров, написал сначала кандидатскую, а потом и докторскую диссертации.

Постепенно родилась идея работы, которая стала главным делом жизни и самого Валентина Сергеевича, и Светланы Ивановны, и их сына Сергея, – проследить, как формируется поведение бурого медведя. Для этого надо было взять медведя-детеныша и, живя с ним бок о бок, наблюдать, как он постепенно становится взрослым, выяснить, чему ему надо учиться у других, что он понимает в силу врожденного интеллекта, а для чего требуется собственный горький опыт. Медведи, которых выпускают в лес Пажетновы, это осторожные, вполне дикие звери. О первых медвежатах, за которыми довелось наблюдать Пажетнову, и рассказывает эта книга.

Книга иллюстрирована фотографиями и авторскими рисунками, которые тоже несут отпечаток неординарности натуры этого ученого.

В раздел «Животные» Красной книги Владимирской области включена и обыкновенная рысь. Рысь является желанной добычей браконьеров, поэтому находится под охраной закона. С 1965 года охота на рысь запрещена. Этот вид находится под угрозой исчезновения, на территории Суздальского, Камешковского, Гороховецкого, Вязниковского районов обитает всего около 30 особей.

Прирученные рыси жили на Леоновской зообазе Госфильмофонда (Петушинский район). Повадками рысь похожа на домашнюю кошку, она любит урчать, мяукать и даже шипеть. Несмотря на то, что рысь выглядит милой и пушистой, она дикий и опасный хищник.

Виталий Бианки. Мурзук (6+)

Это небольшая повесть, рассказывающая о судьбе одомашненной рыси и её хозяина, лесника Андреича. Старик-охотник, лесной сторож увидел, как рысь убила косулю. Он хотел убить хищника, но, выстрелив, только ранил его. В схватке со зверем старик убил его. Это была мамаша рысенка Мурзука, которого в дальнейшем приручил старик. Выросшего рысенка у старика обманом покупают в частный зверинец. Рысь убегает оттуда и возвращается к старику.

Произведение это имеет блестящую экранизацию – фильм «Тропой бескорыстной любви».

Виталий Бианки – выдающийся русский писатель и автор популярных детских произведений. Большинство произведений Бианки посвящено лесу, который он хорошо знал с детства. Во многих рассказах Бианки утверждается мысль о жизненно важном практическом значении знания природы, умения ее наблюдать и ориентироваться в ней. Но перед нами не скучный морализатор, а мастер сюжетного рассказа, динамичного, напряженного, с неожиданным поворотом событий. Вместе с тем его произведения содержат огромный познавательный материал, легко усваиваемый ребенком.

К животным, находящимся под угрозой исчезновения во Владимирской области относится выдра речная. Численность популяции зверьков предельно низка, хотя встретить такие особи можно во многих районах. Речная выдра выбирает ореолом проживания береги бурлящих лесных рек, из-за того что эти водоёмы (выдра живёт и питается именно в них) не замерзают при низких температурах. Выдра отлично плавает благодаря вытянутому телу и перепонках на конечностях.

В последнее время чистых водоёмов осталось мало и поэтому выдра сейчас встречается крайне редко. Загрязнение водоемов, браконьерское истребление пушного зверька никак не способствуют увеличению численности популяции. Если в 60-х годах выдра встречалась во всех районах территории, то сейчас только в половине из них.

Охота и применение в сельском хозяйстве пестицидов сократили численность выдр. В 2000 году обыкновенная выдра была внесена в Красный список Всемирного союза охраны природы (IUCN) как «уязвимый» вид.

Генри Уильямсон. Выдра по имени Тарка (6+)

Книга известного английского писателя-натуралиста Генри Уильямсона о жизни малоизученного дикого животного – выдры по праву считается классической: впервые изданная в 1927 году, она выдержала десятки изданий и переведена на многие языки. Превосходное знание флоры и фауны юго-западного побережья Англии, высокое литературное мастерство, а главное – любовь автора ко всему живому и его озабоченность судьбами наших «братьев меньших» не оставят равнодушными читателей самого разного возраста и интересов.

Это реальная история удивительной жизни маленького зверька по имени Тарка. Он родился в Англии на берегах реки Торридж. Уже с малых лет Тарка был любознательным и любопытным малым. Этим он доставлял серьезные проблемы своим родителям, да и всем окружающим его зверям.

По мотивам этой книги был снят документальный фильм. Все съемки проводились на территории Шотландии. Сегодня каждый может насладиться цифровой версией замечательной истории удивительного зверька, которая не оставит никого равнодушным. Эта история понравится как детям, так и взрослым.

На территории Владимирской области обитает очень редкий и реликтовый вид из отряда насекомоядных – это выхухоль. У нее очень забавный вид: пушистое тело, длинный нос и крепкий хвост, который покрыт чешуйками. Это почти слепой зверек, косолапый, медлительный и практически беспомощный на земле. Это легкая добыча для хищников, но главная опасность исходит от человека.

В XIX веке популяция русской выхухоли была сильно истреблена браконьерами, которые и в настоящее время охотятся на нее. В начале 80-х годов в области было 20 тысяч особей, сегодня осталось несколько сотен.

Естественные факторы, отрицательно влияющие на численность выхухоли, это паводки, холодные малоснежные зимы, затяжное половодье, летнее обмеление и усыхание водоемов. Основными факторами, способствующими сокращению численности животного, являются вырубка лесов в поймах рек, загрязнение водоемов, осушение угодий, лов рыбы сетями, вентерями.

Во Владимирской области есть два специализированных природных заказника республиканского значения: «Муромский» (левобережная пойма Оки в Муромском и Гороховецком районах) и «Клязьминский» (пойма Клязьмы на севере Ковровского района), нацеленных на охрану выхухоли и мест ее обитания. Спроектированы новые заказники «Стародубский» и «Кондюринская пойма».

Оксана Коростышевская. Я выхухоль (6+)

Таинственная выхухоль почти не показывается людям на глаза. Она живёт только в чистых озёрах и реках, строит норки в берегах, охотится на мелкую рыбку или насекомых и никому не мешает! Но ради встречи с вами выхухоль решила приоткрыть завесу тайны и честно рассказать о себе.

«Привет, мудрец! Да-да, я обращаюсь к тебе: выбрать эту книжку – очень мудрое решение! Вот мы с тобой сейчас ка-а-ак познакомимся!

Меня зовут выхухоль. Русская выхухоль, между прочим, не какая-нибудь! Учёные долго не могли меня назвать. Чего только не придумывали! То гогуля, то морская мышь, то хохол. А мамочка в детстве ласково называла меня хохуля…»

Из этой книги, написанной актрисой Оксаной Коростышевской, можно узнать, почему шубка выхухоли не намокает в воде, как выхухоль заботится о своих малышах, чем и для чего выхухоли пахнут… Скорее открой книгу, выхухоль ждёт тебя!

Лесные обитатели, если не брать во внимание птиц и летучих мышей, летать не умеют. Исключение – белка-летяга, которая умеет не только прыгать с ветки на ветку, но и летать, планируя с высоты с помощью кожаных перепонок между лапками. Такое умение помогает ей удобней перемещаться с ветки на ветку, а также быстро избегать опасности. В мире белок-летяг около 40 видов, в России живет летяга обыкновенная — это вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Во Владимирской области в основном встречается в спелых высокоствольных смешанных лесах. Летяга была замечена в Гусь-Хрустальном, Ковровском, Петушинском, Собинском и Судогодском районах. В середине ХХ века добывалась охотниками в количестве 2-3 десятков за год. Численность, по-видимому, всегда была невысокой. С конца 1970-х количество встреч и добываемых зверьков значительно сократилось. Зимой 2004-2005 годов 5 особей было отловлено в окраинах пос. Головино Судогодского района. В 2010-х зверька видели у пос. Муромцево, в деревне Загорье.

В настоящее время меры охраны отсутствуют.

Елена Крутовская. Имени доктора Айболита

«Помните: дразнить и пугать животное, запертое в клетку, – недостойно человека!» Слова эти прочтет каждый, кто побывает в Живом уголке заповедника «Столбы», что в Красноярском крае. В разные годы здесь содержалось до 250 животных, среди которых были редкие, а позднее занесенные в Красную книгу России.

Сотрудник заповедника, известный зоолог Елена Александровна Крутовская рассказывает в книге о том, как в красноярском заповеднике любовно и бережно выхаживают детенышей и взрослых обитателей леса, попавших в беду. Вы увидите, какие интересные и неожиданные характеры обнаруживают соболь Джурка, заяц Пан Казимир, глухарь Ункас, сорочонок Шурик, белка-летяга Чуча и другие герои книжки, узнаете, как они ценят чуткое и доброе отношение человека. Все события и герои книжки – невыдуманные.

Елена Александровна страстно хотела научить всех, особенно детей, любить природу. Она автором множества книг о заповеднике, о своем живом уголке. Эти рассказы смело можно поставить в один ряд с произведениями о природе Пришвина, Бианки, Паустовского.

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: zapoved.net