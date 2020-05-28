Кресло главы Коврова занял ведущий прогноза погоды

Депутаты Коврова определились с новым руководителем второго по величине города Владимирской области. С приставкой врио местную администрацию возглавит Андрей Наумов, сообщают «Ковровские вести». Решение было принято путем тайного голосования. 19 человек отдали голоса «за» нового руководителя, 11 — были «против». Андрей Наумов к своим обязанностям приступит уже завтра.

По информации наших коллег, Андрею Наумову 39 лет. Родом он из рабочей семьи. Появился на свет во Владимире. В Ковров новый врио руководителя города перебрался только в феврале этого года. Работал в экономическом блоке местной администрации. До этого отметился в Судогодском районе, где успел поработать заместителем главы администрации. У Андрея Наумова два высших образования. Он имеет дипломы по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция». Кроме того, Андрей Наумов запомнился многим жителям области как ведущий прогноза погоды на телеканале «ГТРК-Владимир».

Как долго Андрей Наумов задержится в кресле градоначальника — пока не известно.

Кандидатов на должность мэра города должна определить конкурсная комиссия, в состав которой входят местные депутаты и представители областной администрации.

Сегодня последний рабочий день в должности у Юрия Морозова. Уйти в отставку чиновник решил после скандального увольнения сразу семи директоров художественных и музыкальных школ, а также районных домов культуры. Морозов лишил их должности одним днем, объяснив своё решение экономией бюджетных средств и вынужденной оптимизацией.

Работников культуры в тяжелой ситуации поддержали не только их коллеги и родительское сообщество. Творческие коллективы Коврова назвали уход Юрия Морозова «общей победой». Ранее «Призыв» сообщал, что увольнение специалистов проверяет прокуратура.

Полина Тарбеева

Фото: kovrov-gorod.ru