Коронавирус за сутки выявили в семи районах Владимирской области

За сутки новая коронавирусная инфекция выявлена в семи районах Владимирской области. Общее число инфицированных достигло 45, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Больше всего заболевших в Коврове. В городе оружейников положительные тесты на COVID-19 получили 15 местных жителей. И это за один день. В сумме болеют уже 121 человек. На этом фоне в медучреждении Коврова, приспособленном для приема больных коронавирусом, заканчиваются койки. Об этом накануне заявил глава города Юрий Морозов.

— В Коврове на сегодняшний день из запланированных 120 коечных мест, которые должны были быть созданы для лечения инфекционных больных, созданы и работают 60 на территории МУЗ «ЦГБ». Вторые 60 на стадии выхода после реконструкции и ремонта, они будут сданы и введены в эксплуатацию 15 мая на территории КГБ № 1. На сегодняшний день ситуация (а она неделю назад была другая — в ЦГБ загрузка была 50-60% от этих существующих 60 коек) выравнилась в нехорошую сторону. Койки там закончились. Зинченко (главврачу ЦГБ) не хватало в последние 2-4 дня мест, чтобы разместить всех нуждающихся. И было принято решение, которое уже работало на других территориях, направлять больных в другие муниципалитеты. Нескольких заболевших ковровчан отправили в Карабаново и Владимир. Это нормальная ситуация. Как только введем 60 коек в первой горбольнице, нам хватит их с лихвой, опять будет запас. Без помощи никого не оставим, — приводит слова градоначальника новостной ресурс «ПроВсе-Ковров».

Коронавирус диагностирован у 45 жителей Владимирской области.

Двенадцать новых случаев заражения за сутки зафиксированы в Александрове, девять заболевших во Владимире. По три в Суздале и Муроме. Двое заразившихся в Гусь-Хрустальном. Один случай коронавируса отмечен в Собинке.

После рекордного числа заболевших, которые накануне были выявлены в Петушках, сегодня в районе нет новых случаев инфицирования. Но это связано с особенностями обработки тестов. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 1124 человек. Коронавирус диагностирован уже во всех районах области.

За время пандемии во Владимирской области 12 человек от COVID-19 умерли, выздоровели 43 носителя COVID-19. Это самый низкий показатель среди всех регионов страны, которые разменяли первую тысячу по числу инфицированных. Для сравнения, в Тамбовской области, где число заболевших на семь человек больше, отрицательные тесты на СOVID-19 получили 189 человек. В остальных субъектах и того больше, причем на порядок. Так в республике Марий Эл при 845 заразившихся уже выздоровели 537 местных жителей.

Ранее «Призыв» сообщал, что карантин объявлен в двух посёлках Гусь-Хрустального района.

Полина Тарбеева

Фото: «Известия»