Коронавирус за сутки подтвердили почти у ста жителей Владимирской области

На фоне снижения темпов распространения коронавируса в России Владимирская область установила новый антирекорд по числу заболевших. Всего за один день COVID-19 подтвердился без малого у сотни жителей региона. Положительные тесты получили 99 человек, сообщает Роспотребнадзор. И это максимальное значение за все время наблюдения. Общее количество заболевших — 1837 человек.

Больше всего инфицированных за последние 24 часа в Гусь-Хрустальном. Опасная инфекция в районе подтвердилась у 37 местных жителей. Общее число заболевших достигло 254.

19 человек получили положительные тесты на COVID-19 в Петушках. Судя по всему, такая вспышка связана с особенностью тестирования и подсчета заболевших. До этого несколько дней подряд закрытый на карантин район не был замечен в росте числа инфицированных.

11 человек заболели в Александрове. Город на четвертом месте по числу носителей опасного вируса. За время пандемии положительные тесты получили 170 местных жителей.

Общее количество заболевших коронавирусом — 1837 человек.

Во Владимире коронавирус подтвержден у 10 человек. Областной центр уверенно лидирует в таблице распространения коронавируса. В городе 352 заболевших. Главный вопрос — сколько из них находится на стационарном лечении? По информации «Призыва», в инфекционном госпитале, развернутом на базе хирургического корпуса ОКБ, практически не осталось свободных мест.

8 человек заболели в Муроме, по 4 новых случая заражения в Собинке и Камешково. По одному заболевшему в Коврове, Кольчугино, Киржаче, Суздале, Вязниках и Селивановском районе. В общей сложности за сутки коронавирус обнаружили в 13 районах области.

За время пандемии от коронавируса выздоровели 242 жителя региона. За сутки этот показатель увеличился на 10 человек. Умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 15 человек. Активными носителями вируса являются 1580 заболевших.

Ранее «Призыв» сообщал, что медикам выплатят надбавки без учёта времени общения с больными COVID-19.

Полина Тарбеева

Фото АГН «Москва»