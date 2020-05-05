Коронавирус будут диагностировать на новом томографе

Для обследования больных COVID-19 администрация Владимирской области собирается приобрести новый передвижной компьютерный томограф. Его закупят на федеральные средства. Оборудование стоит 382 миллиона рублей. По словам вице-губернатора Сергея Шевченко, эта техника гарантирует высочайшую точность в постановке диагнозов.

О планах закупки томографа Сергей Шевченко сообщил во время интерактивного общения с депутатами Законодательного Собрания.

— Ключевым моментом для дифференциальной диагностики между обычной пневмонией и пневмонией с COVID-19 является компьютерная томография. К сожалению, на эту категорию у нас задействован всего один компьютерный томограф, который находится в Петушках. Но сейчас эта территория под особым режимом, и есть ограничения доступа, — пояснил Сергей Шевченко.

Эффективность и достоверность тестов на коронавирусную инфекцию, проводимых сейчас в регионе, вызывают сомнения, согласились народные избранники. Поэтому закупка нового томографа, возможно, решит спорные вопросы во время постановки диагноза больному. Компьютерную передвижную технику будут использовать и для диагностики других заболеваний. Среди потенциальных поставщиков томографа рассматривают «Ростех» либо «Электрон». По словам Шевченко, эти компании получили регистрационные удостоверения для обследования пациентов с COVID-19.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регионе острая нехватка экспресс-тестов на коронавирус.

Татьяна Данилова

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