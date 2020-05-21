Конкурс на проект реставрации Золотых ворот возобновился

Пандемия – не повод, чтобы забыть про белокаменные памятники ЮНЕСКО. Светлана Мельникова объявила о возобновлении электронных торгов на проектную документацию по реставрации Золотых ворот и Рождественского собора в Суздале. За первый лот победитель конкурса получит около 10 миллионов рублей, за второй – 6 миллионов. Снижение стоимости на торгах если и будет, то незначительное, говорит гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Слишком большая комплексная работа предстоит специалистам.

Финансирование выделят, когда документация будет готова.

Например, по Золотым воротам они должны будут предоставить проект реставрации фасадов, проведения позолотных работ, ремонта всех инженерных коммуникаций, установки молниезащиты. В обновлении нуждаются белокаменные крылечки, цоколь, деревянные двери и полы памятника. К слову, последние реставрационные работы здесь проводились в 2011 году. А осенью прошлого года рядом с Золотыми воротами велись изыскательные работы – оценивалась устойчивость фундамента.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ:

Музей принял решение возобновить конкурс на проектную документацию по Золотым воротам и Рождественскому собору в Суздале. Конкурс объявлен.

В конце мая — начале июня мы уже будем знать, кто выиграл в этом конкурсе. Без этой работы невозможно будет запрашивать деньги на реставрационные работы, а памятники ЮНЕСКО надо сохранять.

По словам Светланы Мельниковой, есть у музея и другие наполеоновские планы. Один из главных — возрождение усадьбы в Муромцево и новая экспозиция осенью этого года. Намечено создание Русского центра эмиграции. Напомним, что с ремонтом и реконструкцией замка Храповицкого, а также благоустройством территории обещали помочь бизнесмены Судогодского района. По их расчётам, на восстановление усадьбы уйдет порядка 2 миллиардов рублей.

Тем временем во владимирских Палатах ремонт уже приближается к завершению. Продолжается работа по восстановлению детского музейного центра. Здесь появится интерактивное пространство, в том числе для детей с особенностями развития. Новый интерьер будет посвящен нашему легендарному земляку – адмиралу, мореплавателю Михаилу Лазареву, который был одним из первооткрывателей Антарктиды.

Ранее «Призыв» сообщал, что ремонт завершен в Музее хрусталя на Театральной площади.

Татьяна Данилова

Фото и видео пресс-службы ВСМЗ