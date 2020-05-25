Комиссия Владимирского УФАС России признала Комитет по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Вязниковского района нарушившим ч. 1 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции

Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области рассмотрело дело в отношении Комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Вязниковского района Владимирской области, по признакам нарушения части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции.

В ходе рассмотрения дела установлено, что между Комитетом по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Вязниковского района и ООО «Жилищно – эксплуатационная компания «Никологоры» заключено дополнительное соглашение к договору аренды муниципального имущества изменяющее состав передаваемого в аренду имущества.

Таким образом, дополнительным соглашением к договору аренды муниципального имущества изменено существенное условие договора аренды.

Фактически дополнительное соглашение является новым договором, который должен быть заключен с соблюдением требований статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, на торгах.

По результатам рассмотрения дела Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу о наличии в действиях Комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Вязниковского района, выразившихся в заключении дополнительного соглашения изменяющего существенное условие договора аренды муниципального имущества в отсутствие конкурентных процедур, признаков нарушения части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции.