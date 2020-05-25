Комиссия Владимирского УФАС России признала администрацию города Суздаля Владимирской области нарушившей ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции

Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области рассмотрело дело в отношении администрации города Суздаля Владимирской области, по признакам нарушения части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

В ходе рассмотрения дела установлено, что между администрацией города Суздаля Владимирской области и ООО «Воймига» был заключен Муниципальный контракт на мероприятия по реализации комфортной городской среды «Суздаль-Зарядье-Активация» выполнение работ по комплексному благоустройству Торговых рядов г. Суздаль.

Вместе с тем, контракт заключен на условиях, отличных от предусмотренных аукционной документацией.

Внесено условие об оплате каждого этапа работ, ускорен срок окончательного расчета, изменена формулировка пункта о цене, в части НДС.

Таким образом, заключение контракта на условиях отличных от предусмотренных аукционной документаций свидетельствует о создании преимущества отдельному хозяйствующему субъекту, что нарушает запрет на совершение действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

По результатам рассмотрения дела Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу о наличии в действиях администрации города Суздаля Владимирской области, выразившихся в заключении Муниципального контракта на условиях отличных от предусмотренных аукционной документацией, признаков нарушения части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.