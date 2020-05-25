Комиссия Владимирского УФАС России признала администрацию города Суздаля Владимирской области и ООО «Ингеопроект» нарушившими ч. 1 ст. 16 Закона о защите конкуренции

Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области рассмотрело дело в отношении администрации города Суздаля Владимирской области и ООО «Ингеопроект», по признакам нарушения части 1 статьи 16 Закона о защите конкуренции.

В ходе рассмотрения дела установлено, что между администрацией города Суздаля Владимирской области и ООО «Ингеопроект» были заключены 3 договора на идентичную услугу (выполнение инженерно – геодезических изысканий) на схожих условиях в отсутствие конкурентных процедур, что открывает возможность для приобретения незаконных имущественных выгод отдельному хозяйствующему субъекту.

Таким образом, преднамеренная и умышленная разбивка стоимости отдельной закупки на несколько договоров при условии, что заказчику заранее известна потребность в результате выполненных работ на плановый период и не существует препятствий для проведения одной процедуры определения поставщика свидетельствует о наличии антиконкурентного соглашения заключенного между администрацией города Суздаля и ООО «Ингеопроект», направленного на сокращение числа потенциальных участников закупки и признание ООО «Ингеопроект» исполнителем по договору без проведения конкурентных процедур.

По результатам рассмотрения дела Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу о наличии в действиях администрации города Суздаля Владимирской области и ООО «Ингеопроект», выразившихся в заключении 3 договоров на идентичную услугу (выполнение инженерно – геодезических изысканий) на схожих условиях в отсутствие конкурентных процедур, признаков нарушения части 1 статьи 16 Закона о защите конкуренции.