Комиссия Владимирского УФАС России отказала во включении сведений в отношении ООО «Виста Плюс» (г.Владимир) в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела обращение ФКУ ИК-10 УФСИН России по Владимирской области о включении сведений в отношении ООО «Виста Плюс» в реестр недобросовестных поставщиков.

В апреле 2020 года ООО «Виста Плюс» было признано победителем запроса котировок в электронной форме на поставку инструментов и оборудования для ИТСОН для нужд ФКУ ИК-10 УФСИН России по Владимирской области. В сроки установленные законодательством со стороны ООО «Виста Плюс» государственный контракт подписан.

Между тем, в ходе рассмотрения дела Комиссия установила, что неподписание контракта со стороны ООО «Виста Плюс» произошло по причине неисправности компьютерного оборудования.

В силу изложенного, Комиссия приняла решение об отказе удовлетворения обращения ФКУ ИК-10 УФСИН России по Владимирской области о включении сведений в отношении ООО «Виста Плюс» в реестр недобросовестных поставщиков.