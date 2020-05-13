Комиссией Владимирского УФАС России жалоба гр.К. на действия организатора аукциона –ООО «АС – ГРУПП» признана обоснованной

Комиссией Владимирского УФАС России рассмотрена жалоба физического лица на действия организатора аукциона — ООО «АС – ГРУПП» по продаже арестованного имущества (Автомобиль Мицубиси Паджеро 3,0 2014 г.в.)

Заявитель считает, что организатор торгов совершил учинение препятствий к физическому ознакомлению с лотом путем отказа от назначения даты просмотра лота. Также заявитель указывает на неправомерный отказ Комиссии по проведению торгов в ознакомлении с документацией проведения торгов по данному лоту (протоколом об участниках аукциона) после регистрации участников аукциона. По мнению заявителя, организатором торгов допущено нарушение порядка проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений.

Жалоба Комиссией Владимирского УФАС России была рассмотрена по существу в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела жалоба физического лица признана обоснованной.