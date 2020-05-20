Когда все дома: онлайн-сервисы, которые упрощают жизнь

Из-за сложной эпидемиологической ситуации владимирцам, особенно пожилым, рекомендуется оставаться дома, не посещать людные места без особой надобности и по возможности пользоваться онлайн-услугами. Для пенсионеров, привыкших платить за коммунальные услуги в отделениях банков или на почте, переход на оплату через интернет может показаться непростым, но пугаться нового опыта не стоит. Самоизоляция – отличная возможность повысить компьютерную грамотность и освоить онлайн-платежи.

Жительница Владимира Татьяна Коноплева рассказала, как поменялся ее привычный ритм жизни, и облегчают ли новые технологии быт.

— Я пенсионер, живу одна, обычно квитанции всегда ходила оплачивать в различные учреждения. Когда начался этот ограничительный режим, то я немного испугалась, ведь для оплаты придется выходить из дома, причем в достаточно многолюдные места. Обратилась за помощью к внукам. Мне пенсия приходит на карту Сбербанка, но я привыкла к наличным и всегда просила родственников мне их снять. А теперь решилась на освоение мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», чтобы все необходимое оплачивать удаленно. Да и картой, говорят, безопаснее расплачиваться.

Первым делом, платежи ЖКХ. Для меня стало открытием, что при наличии на платежке штрих-кода требуется буквально пара минут, чтобы самостоятельно совершить оплату, а не идти специально в кассу.

Кроме того, есть такая функция «Автоплатеж» – это автоматический сервис: банк по моему поручению оплачивает разные услуги — телефон, интернет и ТВ, коммуналку и налоги. Я экономлю время и всё под контролем, ведь каждый раз от банка приходит СМС. При желании его можно будет легко отменить. Себе уже подключила «Автоплатеж» на пополнение мобильного телефона. Частенько сталкиваюсь с ситуацией, когда хочу поговорить с родными, а деньги на телефоне закончились — не уследила по своей забывчивости. А теперь всегда буду на связи.

Я считаю, что в наше непростое время без новых технологий ну просто никуда. Очень рада, что близкие помогают мне изучать дистанционные сервисы, чтобы лишний раз не выходить из дома — заботятся обо мне!