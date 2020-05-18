Коэффициент распространения коронавируса в регионе не снижается

Коэффициент распространения коронавируса во Владимирской области не снижается. Если подсчитать число инфицированных с 11 по 18 мая, то получится, что этот показатель равен 1,3. Проще говоря, десять заболевших передают инфекцию 13 здоровым людям. Такие же цифры были и пять дней назад, когда представители регионального управления Роспотребнадзора докладывали оперативную информацию по скорости распространения COVID-19 в «Белом доме».

При этом среднее количество людей, которых инфицирует один носитель COVID-19 до его изоляции, — важнейший показатель. Он учитывается при принятии решений о смягчении режима самоизоляции. Даже для первого этапа коэффициент должен снизиться до единицы. Но в нашем регионе этого пока не произошло. На этом фоне в среднем по стране ситуация более оптимистичная. Этот показатель равен 0,9.

Такие цифры ранее были отмечены и в нашем регионе. С 4 по 11 мая коэффициент распространения инфекции уже был чуть меньше единицы. Но потом этот показатель пошел вверх. Не исключено, что отрицательная динамика — результат первомайских шашлыков, когда режим самоизоляции соблюдали далеко не все.

Сейчас области важно выйти на результат, когда один инфицированный коронавирусом заражает одного человека. При таком раскладе можно начинать выводить из кризиса экономику. На втором этапе показатель не должен превышать 0,8, на третьем — 0,5.

Пока же количество заразившихся только растет.

Сегодня был установлен новый абсолютный рекорд по числу заболевших. За 24 часа в области положительные тесты на коронавирус получили 99 человек. На прошлой неделе среднесуточный прирост заразившихся достиг максимального значения. COVID-19 подтверждали у 70 жителей региона ежедневно.

При этом, по данным специалистов, Россия уже вышла на плато по коронавирусу. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. В Москве коэффициент распространения инфекции сегодня 0,7. Не исключено, что через десять дней эти показатели будут достигнуты и в нашем регионе. По крайней мере, еще в конце апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что большинство регионов страны отстают по COVID-19 от столицы на две-три недели.

Ранее «Призыв» сообщал, где во Владимире можно сдать тест на антитела к COVID-19.

Полина Тарбеева

Фото: astrakhanfm.ru