Коэффициент передачи COVID-19 достиг единицы

Скорость распространения коронавируса во Владимирской области замедлилась. Сегодня этот показатель впервые за май чуть меньше 3%. Для сравнения, еще три дня назад, когда в регионе был отмечен антирекорд по числу заболевших, это число достигало 5,7%, а 7 мая оно было почти 8%. Однако для закрепления положительной динамики нужно время. Пока что мы говорим только о локальных успехах.

Осторожный оптимизм вызывает и среднесуточное сравнение числа заболевших. Сегодня положительный тест на коронавирус получили на 9 человек меньше, чем накануне: 57 против 66. Снижение на 13%. Двумя днями ранее новых случаев заражения было меньше на 20% и 16% соответственно. Число зараженных коронавирусом снижается третий день подряд. При этом еще 15 мая этот показатель был со знаком плюс. Тогда за один день COVID-19 подтвердился у 88 человек. И это почти на 100% больше, чем за сутки до этого. Не исключено, правда, что такие качели связаны с особенностью обработки тестов и не совсем отражают реальную обстановку дел.

Скорость распространения коронавируса снижается.

Однако, как ни считай, положительных новостей на «фронте» борьбы с коронавирусом становится все больше. Так, сегодня впервые за долгое время коэффициент распространения инфекции приблизился к единице. А это значит, что один носитель COVID-19 до своей изоляции успевает заразить не более одного здорового человека.

Этот показатель является важнейшим при принятии решения о начале смягчения мер самоизоляции. Уже для первого этапа коэффициент распространения инфекции должен быть равен единице. Тогда власти разрешат прогулки, занятие спортом на свежем воздухе, свои двери откроют небольшие магазины непродовольственных товаров. Правда, положительная динамика должна быть проверена временем. А скорость распространения вируса должна стабилизироваться.

Не исключено, что уже завтра маятник качнется в другую сторону.

Именно поэтому специалисты напоминают о необходимости соблюдать дистанцию и не выходить из дома без веских на то причин. Пока же индекс самоизоляции с каждым днем становится только меньше, люди устали сидеть дома. В этих условиях затормозить распространение инфекции может погода. Наступившее похолодание работает лучше, чем уговоры врачей и эпидемиологов.

Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор приравнял отсутствие маски к противоправным действиям.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС