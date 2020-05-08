Клещи активизировались в майские праздники

За длительные майские выходные во Владимирской области 31 человек обратился за помощью к медикам после укуса клеща. Среди пострадавших — восемь детей. В лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии были проведены исследования 18 клещей, снятых с людей. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. Сдать паразита на анализ можно по адресу: г. Владимир, ул. Офицерская, д. 20. Исследования проводятся на платной основе, отмечает Роспотребнадзор.

— При выходах на природу необходимо помнить о средствах индивидуальной защиты от нападения клещей: одежда, предотвращающая заползание клещей (рубашка заправлена в брюки, брюки заправлены в обувь, плотные манжеты на рукавах, на голове кепка или косынка), регулярные само- и взаимоосмотры, а также применение специальных противоклещевых репеллентов, — напоминают эксперты правила безопасности.

Сдать клеща на анализ можно по адресу: г. Владимир, ул. Офицерская, д. 20.

Если же клещ уже присосался, его необходимо снять как можно быстрее. Если поблизости нет медучреждения, это придется сделать самостоятельно. Вот несколько советов от Роспотребнадзора:

– захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

– место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством — 70% спирт, 5% йод, одеколон и т.д.;

– после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;

– если головка или хоботок клеща оторвались, на коже остается черная точка, которую необходимо обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Затем необходимо наблюдать за своим самочувствием в течение 21 дня. При лихорадке, головных болях и других подозрительных симптомах необходимо обратиться к врачу.

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Елена Пляскина

Фото: vitvesti.by