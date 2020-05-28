Каждый пятый заразившийся коронавирусом уже выздоровел

Каждый пятый заразившийся COVID-19 в регионе уже выздоровел, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. На данный момент диагноз снят уже с 486 жителей Владимирской области. Только за один день число людей, победивших болезнь, увеличилось на 60. И это абсолютный рекорд за все время пандемии. Низкой остается и скорость распространения вируса. Сегодня она равна 2,5%.

При этом в абсолютных числах количество заболевших продолжает расти. Во Владимирской области зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Что интересно, число инфицированных и выздоровевших за сутки практически сравнялось. При этом Министерство здравоохранения приняло решение о новой методике ведения статистики. Теперь бессимптомные пациенты, у которых COVID-19 подтвержден, не будут учитываться в числе заболевших. Эти люди будут считаться носителями вируса. Как нововведение скажется на учете — пока не известно.

— Новые методические рекомендации направлены в регионы для использования в работе. Их реализация позволит усовершенствовать учет случаев смерти от COVID-19 в качестве основной причины либо в составе прочих причин, которые могли осложнить течение основного заболевания, — говорится на сайте министерства.

Пока же больше всего носителей вируса по-прежнему во Владимире.

В городе за сутки выявлены 10 носителей вируса. Общее число инфицированных уже 503 человека. На втором месте в таблице — Петушки. В закрытом на карантин районе 7 новых случаев инфицирования. В общей сложности положительные тесты уже получили 376 человек. Чуть меньше носителей вируса в Гусь-Хрустальном. За сутки COVID-19 диагностировали у 6 местных жителей. Всего там болеют 344 человека.

9 человек заболели в Собинке, 8 положительных тестов пришли в Ковров, 5 — в Александров, по 4 заболевших — в Муроме и Юрьеве-Польском, по три новых случая инфицирования — в Судогде и Гороховце. 2 человека заболели в Вязниках. В общей сложности за сутки коронавирус диагностировали в 11 районах области.

За время пандемии положительные тесты на коронавирус получили 2495 жителей региона. Активными носителями вируса являются 1991 человек. Не пережили болезнь 18 инфицированных. За сутки от COVID-19 скончался еще один человек. На этом фоне президент страны предложил направить в регион московских медиков и дополнительное оборудование для помощи нашим врачам. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото с сайта мэра Москвы