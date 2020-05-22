Карантин в Кольчугино планируют снять 26 мая

Карантин в Кольчугино, введенный из-за угрозы распространения коронавируса, будет снят 26 мая. Такое решение было принято после состоявшегося накануне заседания областного оперативного штаба, сообщил на своей официальной странице в соцсетях губернатор Владимир Сипягин. Соответствующее предложение представил главный санитарный врач региона, исходя из устойчивого снижения роста заболеваемости в городе. Между тем выход из карантина не отменяет режима самоизоляции и других санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют сейчас во всей стране и в мире, подчеркивают в пресс-службе «Белого дома».

Следующий шаг — поэтапное снятие ограничений с предпринимателей и организаций.

Ограничительные меры в Кольчугино были введены 7 мая. На вчерашний день, по официальным данным, там зарегистрированы 102 человека с коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 2 человека.

Карантин в ближайшее время может быть снят и на части территории Петушинского района. Сейчас изучением этого вопроса занимается главный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова. Ситуация по больным там хуже. На 21 мая COVID-19 был подтвержден у 318 человек. При этом прирост за последние сутки составил 13 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что ограничительные меры, введенные в регионе из-за распространения коронавируса, будут снимать точечно.

Ольга Ефремова

Фото: photogoroda.com