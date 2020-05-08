Карантин объявлен в двух посёлках Гусь-Хрустального района

Мещёра на замке. Сегодня карантин ввели в двух посёлках Гусь-Хрустального района — Мезиновском и Золотково. Указ об этом подписал вчера губернатор Владимирской области. На время карантина доступ в эти населённые пункты ограничен. На въездах и выездах будут проверять документы.

Карантин введён на основании анализа развития эпидситуации в Гусь-Хрустальном районе и по предложению главного государственного санитарного врача по 33-му региону.

Пресс-служба администрации области разъяснила, кому и как можно проехать и пройти в два карантинных посёлка. Доступ туда и оттуда разрешён гражданам, имеющим регистрацию в границах посёлков (при предъявлении полиции паспорта). А также тем, кто в силу трудовой необходимости должен туда попасть (кроме личных документов должны быть бумаги, подтверждающие выполнение работы: договор, счёт-фактура на груз, транспортная накладная и т.п.). Ограничения не распространяются на сотрудников оперативных служб: МЧС, полиции, организаций ЖКХ, «скорой помощи» и тому подобное.

Через Золотково проходит железнодорожная ветка Черусти — Муром. На местной платформе теперь тоже разрешено сходить только гражданам, имеющим регистрацию в Мезиновском или Золотково. При этом они обязаны незамедлительно сообщить в администрацию Гусь-Хрустального района по телефону 8 (49241) 2-23-30 или в поселковые администрации (Мезиновский — 8 (49241) 5-68-77, 5-68-78, Золотково — 8 (49241) 5-75-97, 5-71-25) о своём прибытии. Они информируют власти о месте и периоде пребывания за пределами территории с особым режимом, а также дают свои контактные данные и информацию о месте пребывания. Эти люди должны уйти на немедленную самоизоляцию на срок не менее 14 календарных дней с момента прибытия. При появлении признаков инфекционного заболевания (кашель, першение, боль в горле, насморк, повышенная температура тела) — звонить в медицинскую организацию, специалисты которой осмотрят и установят контроль за состоянием пациента.

Ну и, понятно, сами жители посёлков должны соблюдать правила поведения, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. «Не допускается следование граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах территорий с особым режимом, к месту ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома, расположенных в границах посёлков Мезиновский и Золотково», — говорится в указе губернатора.

Ранее, как сообщал «Призыв», во Владимирской области уже установили карантин в двух территориях – в Петушинском районе и городе Кольчугино.

Михаил Майоров

Фото «Призыва» и стоп-кадр видео телеканала «Губерния33»