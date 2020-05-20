Камер фотофиксации нарушений станет больше

Администрация Владимирской области закупает еще 20 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Их установят на федеральных и региональных дорогах. Вопреки расхожему мнению выбирают не «хлебные» места, где больше гоняют и чаще проезжают на красный, а по согласованию с ГИБДД. В инспекции имеется актуальный перечень аварийно-опасных участков. Как только очаг аварийности устранен, камеру перевешивают в другое место.

На новые комплексы собираются потратить порядка 110 миллионов рублей. Подрядчика, который будет закупать и монтировать оборудование, выберут по торгам. Контракты уже готовятся.

На дорогах Владимирской области работают около 100 комплексов фиксации нарушений ПДД.

Все камеры обслуживает областной центр БДД, работающий в структуре департамента транспорта. Есть как стационарные комплексы, установленные на опорах вдоль дорог, так и передвижные на базе автомобилей «Лада Ларгус». Они фиксируют не только нарушения скорости, но и проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, непропуск пешеходов и парковки в неположенном месте.

Причем в Коврове ежедневно оформляют водителей, игнорирующих пешеходов, а во Владимире, к примеру, на Суздальском проспекте, регулярно попадаются желающие проскочить на красный цвет светофора. В этом году сотрудники ЦАФАП при ГИБДД составили порядка 500 тысяч протоколов.

В режиме самоизоляции водители стали реже попадать в аварии на дорогах, но вот нарушений ПДД по-прежнему много. Как меняется дорожная статистика, можно посмотреть в коротком видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»