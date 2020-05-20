Как живут ВИЧ-положительные в пандемию COVID-19. Истории владимирцев

Ежегодно каждое третье воскресенье мая во всем мире отмечается Международный день памяти умерших от СПИДа. «Призыв» пообщался с Дмитрием Смирновым, руководителем общественной организации «Алый парус», и координатором Светланой Яковлевой о том, как переживают пандемию коронавируса ВИЧ-инфицированные, хватает ли им лекарств? А также узнал реальные истории владимирцев с положительным ВИЧ-статусом.

Главная задача – помочь

Почти 75 миллионов человек были инфицированы ВИЧ за последние 35 лет. В живых уже нет 32 миллионов. В России, согласно цифрам Роспотребнадзора, только в 2019 году умерли 33,6 тысячи человек с положительным ВИЧ-статусом. День памяти – это еще одна возможность показать реальную близость проблемы и напомнить о том, что для защиты от ВИЧ-инфекции необходимо соблюдать несложные правила безопасного поведения и своевременно обследоваться на ВИЧ.

Если раньше во Владимире и области проводилось много акций, где человек мог бесплатно узнать свой ВИЧ-статус, а также обратиться в «СПИД-центр», то этой весной все акции приостановлены, больницы закрыты из-за коронавируса, а многие проекты пришлось отложить.

Общественная организация «Алый парус» во Владимире появилась в 2013 году. «Алый парус» работает в тандеме со «Спид-центром» (о нем мы писали здесь). Волонтеры «Алого паруса» проводят различные просветительские акции, помогают выйти из ВИЧ-тупика, консультируют по лечению. В планах работа с ВИЧ-инфицированными в колониях, волонтерам хотелось бы посещать школы, вузы. Чем раньше выявлен положительный ВИЧ-статус, тем раньше можно начать лечение и улучшить качество жизни. А самое важное — предотвратить заболевание.

А для этого нужно не забывать простые правила:

практикуйте защищенный секс с презервативом, если не знаете ВИЧ-статус партнера;

делайте татуировки и прочие косметические процедуры только в проверенных салонах и хорошо стерилизованными инструментами;

не используйте шприцы и иглы после кого-то.



Лекарств хватит всем

Сейчас ВИЧ-положительные люди боятся заразиться еще какой-либо инфекцией, а особенно COVID-19. Они сидят дома, как и предписано. Но на самоизоляции у многих заканчивается лекарство. На местах инфекционисты перегружены: они на передовой в борьбе с коронавирусом. Не всегда легко до них можно дозвониться, задать вопросы о лечении, о побочных эффектах лекарств, получить психологическую помощь, уточнить, как пополнить запас препаратов.

Во-первых, врачи успокаивают: иммунитет ВИЧ-пациентов, принимающих антиретровирусную терапию, такой же, как у здорового человека. В особой зоне риска только те, кто не принимает лекарства или не знает о своем ВИЧ-статусе.

Во-вторых, общественная организация «Алый парус» тесно работает с Областным центром профилактики и борьбы со СПИД. И в период пандемии волонтеры взяли на себя доставку лекарства в районы. Используя индивидуальные средства защиты, они привозят препараты на дом.

Самое главное в антиретровирусной терапии — это то, что пациент должен принимать препараты регулярно и в строго определенное время. Стоит нарушить правила лечения, придется менять все схему.

Терапия «глушит» вирус, но в любой момент (пропуск лекарства, отказ от лечения) он готов пойти в наступление.

Согласно алгоритму лечения больных COVID-19 некоторым больным врачи назначают двухнедельный курс лекарств от ВИЧ-инфекции. Возникает вопрос, а хватит ли в нашем регионе лекарств на всех ВИЧ-инфицированных?

Руководитель «Алого паруса» Дмитрий Смирнов уверен, что препаратов хватит всем, беспокоиться не нужно:

— И сейчас самое главное – соблюдать самоизоляцию, пользоваться средствами индивидуальной защиты. Если у вас заканчивается лекарство – звоните нам, волонтеры привезут, мы поможем! Владимирская область – одна из самых обеспеченных областей по лекарствам для ВИЧ-инфицированных. И это позволяет помочь и тем, кто оказался далеко от дома. Границы закрыты, ничего не работает. В реабилитационном центре в Александрове находится парень из другой области, еще во Владимире работают люди, которые не могут вернуться домой на Украину. У всех у них положительный ВИЧ-статус, они проходят терапию, но лекарства заканчиваются, а просто так их в аптеке не купишь. Всем помогли, никому не придется прерывать лечение.

Волонтеры против ВИЧ-диссидентов

Владимир вместе с Калугой и Костромой участвует в проекте «Равные ЦФО», который курирует межрегиональная общественная организация «Позитивная область». Таким образом реализуется президентская грантовая программа. Равный консультант – это человек, живущий с ВИЧ, прошедший специальное обучение консультированию и знающий медицинские аспекты ВИЧ-инфекции.

Идея проекта состоит в том, чтобы положительные пациенты могли получать услуги равных консультантов на базе медицинских учреждений. Беседа с равным консультантом – это помощь и эмоциональная поддержка: есть мнение, что только человек, переживший подобную ситуацию, может понять чувства и возникшие проблемы пациента с ВИЧ. Волонтеры «Алого паруса» прошли необходимое обучение.

Волонтерами становятся не только те, кто болен ВИЧ и хочет помочь другим, но и те, кто испытал личную трагедию, потеряв близких. Координатор «Алого паруса» Светлана Яковлева совсем недавно пережила смерть младшего брата:

— В 25 лет мой брат Леонид узнал о своем положительном ВИЧ-диагнозе. Но, увы, свой диагноз он отрицал, не лечился. Говорил, что чувствует себя хорошо. Уверял, что все эти таблетки – химия, что они убьют его здоровье. Таких, как он, отрицающих болезнь и лечение, называют ВИЧ-диссидентами. Два года назад у него поднялась температура под 40, долго не спадала. Обострились сопутствующие заболевания. Начал терапию, но было уже поздно. Весь резервный запас иммунитета у организма был исчерпан. Оказалось, у него осталось всего 10 клеток иммунитета (для сравнения, у здорового человека их 800-1000). ВИЧ перешел в СПИД (это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. — Прим.ред.) Полгода брат боролся с болезнью, но победить не смог. Полтора года назад я его похоронила, ему было всего 32 года.

После смерти брата Светлана решила помогать людям, имеющим ВИЧ-положительный статус. Волонтер отмечает, что ВИЧ-диссидентов хватает. Вот еще один тому пример: Сергей из Владимира долго был против лечения, пытался дважды проходить реабилитацию, срывался, бросал. На теле стали появляться фурункулы, он сильно похудел. Собирался ехать домой умирать. Но ему, можно сказать, повезло: Сергей попал в тюрьму, а там суровая дисциплина и обязательная медицинская помощь, хочешь ты этого или нет. Недавно волонтеры были у него в тюрьме: Сергей не употребляет наркотики, проходит терапию, ему стало лучше. Сидеть еще несколько лет, и с терапией он будет жив. А дальше всего зависит только от него.

Диагноз – это начало новой жизни

Есть и удивительные истории из жизни ВИЧ-инфицированных, подтверждающие, что диагноз – это еще не конец, а начало новой жизни. Андрей в 25 лет заразился ВИЧ. Он начал принимать антиретровирусную терапию. Парень переживал, что никогда не создаст семью. Познакомился с девушкой, воспитанной, домашней, которая не пьет, не курит. Боялся ей сказать о диагнозе. Признался, но это ее не остановило. Андрей сделал ей предложение, они поженились. И сейчас консультируются с врачами, так как планируют ребенка. Медицинская статистика показывает, что люди с положительным статусом в 98% могут родить здоровое потомство. Антиретровирусная терапия, искусственное оплодотворение исключают передачу инфекции. Если женщина ВИЧ-положительна, то ей делают кесарево сечение, а ребенка переводят на искусственное вскармливание, чтобы исключить передачу ВИЧ.

Марине 45 лет, о своем положительном статусе она узнала случайно пять лет назад, когда врач назначил ей по показаниям гинекологическую операцию. Для того чтобы лечь в стационар, нужно было сдать много анализов, в том числе и на ВИЧ. Для женщины диагноз стал шоком. Собравшись с духом, она рассказала мужу.

Он сначала обвинил ее во всех смертных грехах, а потом нехотя признался, что знал о своем диагнозе. Но не лечился. И, получается, осознанно заразил жену. Взрослый сын полностью поддержал Марину, когда она подала на развод. Женщина сразу начала антиретровирусную терапию. Полгода посещала психолога, чтобы выйти из депрессии. Сын перевез ее к себе в Москву, где учился и работал. Марина нашла новую работу, а главное, познакомилась с мужчиной, у него тоже положительный ВИЧ-статус, он принимает лекарства. Они уже два года вместе и вполне счастливы друг с другом.

Общественная организация «Алый парус»: + 7 930 747 50 18.

Елена Середина

Фото из архива Светланы Яковлевой

Заглавное фото: protestant.am