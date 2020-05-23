Как женская гимназия стала кузницей кадров для «Торпедо»

Всем владимирцам известно большое здание у Золотых ворот, занимаемое школой № 1. В начале 1980-х годов здесь был осуществлен удачный эксперимент — спецклассы с футбольным уклоном, в которых учились только мальчики. Из тех классов выросла целая плеяда владимирских футболистов и тренеров, составивших основу нашей команды «Торпедо» последних десятилетий. Это Дмитрий Вязьмикин, Евгений Дурнев, Александр Акимов и другие. Об этом можно узнать из экспозиции школьного музея, открытого весной 2010 года. Здесь же вам расскажут интереснейшую историю этого учебного учреждения, начало которому было положено в 1870 году открытием… женской гимназии. 23 мая исполняется 150 лет со дня ее образования.

В 1867 году Владимирская земская управа (выборный орган местного управление) всерьез озаботилась открытием женского учебного заведения. Патриархальная Владимирская губерния оказалась единственной из восьми входящих в Московский учебный округ, где не было ни одной светской школы для девочек. Практически все расходы по содержанию гимназии легли на земство. Ключевой вклад внес председатель Владимирской губернской земской управы Петр Николаев. Даже после смерти в 1879 году этот энтузиаст образования завещал большую часть своего состояния гимназии.

В 1870 году под нее был выкуплен за 17 тысяч рублей у владимирского дворянства каменный двухэтажный дом у Золотых ворот, при нем два одноэтажных каменных флигеля и два деревянных с надворными строениями. Летом приступили к внутренней перестройке главного здания и флигелей под наблюдением губернского архитектора Н.А. Артлебена. 23 мая 1870 года было открыто земством женское училище 1-го разряда, которое вскоре было переименовано в гимназию. Она имела в своем составе 4 класса и содержалась на средства земства с пособиями от города и Министерства народного просвещения. При гимназии был избран попечительный совет, утвержденный императрицей. В одном из флигелей разместили квартиру начальницы гимназии, в другом – подготовительный класс, физический кабинет и библиотеку.

В гимназию принимали девочек всех сословий по результатам экзаменов, в 1-й класс принимали детей в возрасте от 9 до 12 лет. В первый год существования в гимназии было 90 учениц. В 1873-1874 учебном году было уже 7 классов и 195 учениц, а в 1905-1906 гг. гимназисток из семей дворян и чиновников училось 379, духовного звания – 77, городских сословий – 238, крестьянского сословия – 83. В 1902 году здание гимназии пришлось значительно расширить пристройкой для новых классов и актового зала. При гимназии была больница, баня, большой сад, пруд, на котором гимназистки зимой катались. Для этого были приобретены коньки и кресла для катания. Вместе с надзирательницами девочки посещали театр, концерты. Для них организовывались пикники и экскурсии, в том числе и на Нижегородскую ярмарку. В пансионе при гимназии постоянно жили 60 воспитанниц.

Преподаваемые предметы делились на научные и предметы искусства. К первым принадлежали: закон божий, история и теория русской словесности, гражданская история и география, математический науки, физика, естествоведение, педагогика, гигиена, методика начального преподавания русского языка, арифметики и географии, а также языки: русский с церковно-славянским, французский, немецкий и латынский. К предметам искусства относились: чистописание, рисование, рукоделие, музыка, пение и танцы.

В гимназии учились девочки не только разных сословий, но и разного вероисповедания. Преобладали православные, но были и католички, лютеранки, иудейки. В 1898 году по просьбе Московской евангелистской консистории было разрешено преподавание в гимназии закона божия лютеранского вероисповедания для учениц, принадлежащих этой вере.

Расходы земства на гимназию постоянно росли, плата за обучение неизменно повышалась, тем не менее учеба здесь считалась престижной. Гимназия давала хорошие знание, лучшие выпускницы успешно учились в высших учебных заведениях. Малоимущие ученицы, дочери земских служащих и дети преподавателей гимназии освобождались от платы. Большой поддержкой были стипендии земства и частных лиц.

Последний выпуск женской гимназии состоялся в 1918 году. Все учебные заведения г. Владимира перешли в ведение уездного комиссара по народному образованию. На базе женской гимназии была открыта Владимирская первая трудовая школа второй ступени, которая в 1929 г. преобразована в фабрично-заводскую девятилетку. С 1934 г. в здании у Золотых ворот разместилась средняя школа № 1. В годы Великой Отечественной войны школа была отдана под эвакогоспиталь № 1887, а дети учились в небольшом здании на улице Муромской.

В 1944 году после перевода госпиталя на запад школа вернулась в родное здание и… в прежние традиции женской гимназии. В тот период вернулось раздельное обучение девочек и мальчиков, как при императоре. Школа снова стала женской до 1954 года. Ну а потом мальчиков с девочками снова стали учить вместе, школа постепенно обрела современный облик.

Кроме наших любимых футболистов, школа гордится и другими своими выпускниками. Мемориальная доска на здании напоминает о том, что эту гимназию с отличием окончила О.А. Варенцова, участница трех революций и соратница Ленина, и Варвара Златовратская, сестра известного владимирского писателя Н.Н. Златоврацкого. Уже в советское время школу № 1 закончил известный актер театра и кино Валерий Хлевинский, участник труппы легендарного театра «Современник» 60-х годов.

В 2000 году бывшая земская женская гимназия стала школой с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла.

Татьяна Лысова

Фото: vschool-1.ru, lubovbezusl.ru