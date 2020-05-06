Как я с роботами воевал

Третий день разговариваю с роботами. Пишу им, отвечаю на их вопросы. Зря Толку нет. А что вышло? Заплатил за электричество. Онлайн. Это удобно. Компьютер, сайт, личный кабинет. Только платить нужно часто — за себя, за тёщу, она в деревне живёт. Каждый ресурс — свой сайт. По электричеству даже два. У меня своя компания, у тёщи своя. Плачу (ударение на «у»). Даже с процентами. Не бегать же по организациям.

А тут в майские обмишурился. За тёщу дважды раскошелился. У неё ООО «ЭСВ» — «ЭнергоСбытВолга» контора. Перед Первомаем закинул туда шестьсот с лишним, долг за апрель. Но счета и в праздники приходят, у коммунальщиков продыху нет: самоизоляция, не самоизоляция — знай, плати. После Первомая снова засел квитки разбирать — свои, тёщины. Вдругорядь зашёл на «Волгу». Там долг. А я запутался: ну, думаю, едрён батон, значит, не платил — хлоп, ещё туда шестьсот с лишним.

И ладно б я энергетиков проавансировал. То есть заплатил вперёд, и мне б за это «спасибо», потом, дескать, пересчитаем. Нет! Зашёл через два дня, а долг как был, так и висит и даже, прошу прощения, вырос. Вот те раз, думаю. У банков продыху тоже нет, ростовщики в деловых костюмах нынче вжик-вжик — быстро работают, не те времена. Уточню, решил, куда мои кровные пропали?

А только не у кого уточнять. Трижды обращался через сайт (раздел «Личные вопросы»), счета прикладывал — молчок. Нет ответа. Последний раз на клавиатуре наковырял: «кто украл деньги?» и «есть ли живые люди?». Пусто. Звонил в кол-центр. Девушка-робот спрашивает: вы по какому вопросу — и темы перечисляет. Темы перечислила — тишина, это, значит, я должен повторить что-то из названного. Повторил.

— Интересует вас состояние счёта — да или нет? – дальше спрашивает.

— Да, — говорю.

— Задолженность по счёту такая-то, — отвечает. — Понятна вам информация — да или нет?

— Да, отвечаю.

— Спасибо за внимание!

— Погоди, — кричу — Девушка, как вас там, робот, постойте, а как же мне узнать, куда деньги-то делись?

Та заново и бесстрастно: «Скажите, какая тема вас интересует» — такая? такая? такая?

Плюнул я в трубку. А матом не стал. Потому как меня сразу предупредили: разговор записывается. Правда, слушают его, поди, тоже роботы. Где ж теперь в приличной конторе людей-то найдёшь? Я ещё маленько повоюю с Волгой-сбытом, а потом в банки обращусь. Вдруг там хоть один живой сыщется? Даже если не поможет, то выслушает. Уже хорошо.

Николай Лившиц

Фото: catsmob.com