Как я оформляла пособие по безработице. Опыт владимирского блогера

От потери работы никто не застрахован, тем более в нынешних реалиях. В условиях эпидемии коронавируса и самоизоляции найти работу в разы труднее, поэтому государство размер пособия по безработице увеличило, добавило выплаты на несовершеннолетних детей. Как на самоизоляции подать документы и получить статус безработного и положенные выплаты? Личный опыт нашего блогера: советы и алгоритм действий.

Без хомута на шее

Неожиданно для себя в 40 лет я оказалась безработной. И это странное ощущение, потому что я работала всегда, начиная с 16 лет. Работы были разные, но всегда 2-3 одновременно: основная и подработки. Родители шутили надо мной, что хомут на шею я найду всегда.

Получив диплом в вузе, умудрилась на следующий день найти работу и сразу приступить к обязанностям. А однажды вместо долгожданного отпуска на море неожиданно для себя поменяла работу, пришлось корректировать планы.

В первом декрете, 19 лет назад, не успело дочери исполниться 3 месяца, а я уже строчила статьи и бегала на интервью. Конечно, спасибо маме, без нее пришлось бы расстаться с идеей выйти работать так рано. Но во втором декрете рассчитывать пришлось только на себя.

Так как отношения трехлетнего сына с детским садом не сложились: день ходим – месяц болеем, то я не стремилась искать работу с постоянным графиком. Минус такого трудоустройства в том, что работодатель хочет лицезреть сотрудника каждый день, с 9.00 до 18.00, а то и позже, без больничных и прочих проблем. Но, надеюсь, наша вынужденная самоизоляция доказала многим начальникам в стране, что многие сотрудники вполне могут успешно работать и из дома.

У меня была работа со свободным графиком и подработка для души. Мой работодатель лишний раз меня не дергал, все рабочие дела мы решали по телефону. Увы, коронавирус внес разлад в наши рабочие отношения. Ресторанный бизнес просел, поэтому спрос на услуги предприятия, где я трудилась, упал почти до нуля. Честно поговорив друг с другом, мы разошлись: я — с трудовой книжкой и без хомута на шее, начальник – с обещанием, как только все наладится, вернуть меня обратно. Шестого апреля я была уволена по собственному желанию.

А через два дня я услышала выступление нашего президента, где он пообещал, что все граждане, потерявшие работу и обратившиеся в службу занятости после 1 марта, будут получать пособие по безработице автоматически по верхней планке – 12 130 рублей. Плюс безработному было обещано 3 000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка. (Имейте в виду, если оба родителя состоят на учёте как безработные, то получать 3 000 рублей на ребёнка сможет только один из них). Выплаты были обещаны за апрель, май и июнь. Жизнь заиграла новыми красками, эти выплаты не пустяк в сложившейся ситуации, а существенная поддержка!

Просто квест какой-то!

Куда ведут дороги всех безработных? В Центр занятости населения (ЦЗН), или, как говорят в народе, на биржу труда! Но в период самоизоляции она тоже работает удаленно. И здесь начинается квест. Сначала нужно заполнить большую анкету на сайте «Работа в России». Чтобы авторизироваться, нужно иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах.

Кстати, у многих владимирцев уже на этом этапе возникли трудности. В одной из социальных сетей, где я разъясняла жаждущим зарегистрироваться схему действий, один человек мне даже предложил денег, чтобы я все сделала за него. Денег не взяла, помогла просто так. Если честно, я тоже сначала не сразу разобралась во всем, но на сайте есть подсказки — справиться можно. 14 апреля я загрузила анкету, где были расписаны мой опыт работы, ключевые навыки, личные данные (ИНН, адрес проживания, телефон, электронная почта).

В течение 11 дней осуществлялась проверка, а потом было назначено пособие. Периодически можно было заходить в личный кабинет на сайте «Работа в России» и просматривать статус. У меня долго висел статус «не хватает сведений». Как оказалось, специалисты ЦЗН делают запрос в Пенсионный фонд, так как оттуда не всегда вовремя поступает информация.

Я понимаю, что специалисты ЦЗН заняты, заявлений много, работы — непочатый край. Но мне трижды в один день звонили разные специалисты и просили выслать документы. Потом звонили еще раз, потому что половину не получили, хотя все было отправлено единым пакетом. И, наконец, мне опять же три раза звонили 24 апреля с радостной новостью: вам присвоен статус безработного, назначено пособие, запишите куратора, телефон и следующую явку – 22 мая, но накануне отзвонитесь!

Неужели не предусмотрена какая-то галочка напротив фамилии в программе, позвонил – поставил. Люди делают ненужные звонки, тратится драгоценное время! И я была не одна такая, многие жаловались, что звонят по 2-3 раза с одной и той же информацией. Но все сотрудники ЦЗН вежливы и доброжелательны. И, несмотря на критику в адрес их работы, я им немного сочувствую.

Кстати, телефон для связи лучше указывать мобильный, а не домашний. Он всегда с вами, а звонок может быть в любой день, не угадаешь, в какой и во сколько. В первый заход, когда мне звонили, я была дома, во второй – ехала в машине.

27 апреля я получила пособие — 5 547 руб. 67 коп.

Попробуй дозвонись

ЦЗН все еще работает в удаленном режиме, и сколько он продлится, будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Поэтому единственный способ общения – телефонная связь. Конечно, вы можете писать электронные письма, но эпистолярный жанр государственную машину не вдохновляет. На мое письмо, почему мне была перечислена именно такая сумма пособия, ответа не было.

Знаете, что самое сложное в отношениях с Центром занятости? Дозвониться – раз, разобраться в размере пособия – два! Знающие люди советуют начинать звонить с 9.00, но, видимо, многие последовали этому совету, и дозвониться как в это время, так и в другие часы практически нереально.

Меня спас автодозвон. Понабирав полчаса вручную номер, я скачала специальную программу, выставила параметры, и через 25 минут непрерывного набора мой сотовый телефон дозвонился до абонента. Меня раза 3 переводили по внутренним телефонам, но звонок не сорвался, знаете, были такие опасения.

Я узнала дату новой явки, а еще получила новое увлекательное задание: предоставить справку о зарплате по форме ЦЗН. Обычной справки от работодателя оказалось мало. Ну что ж, будем исполнять.

В соцсетях и на владимирских форумах народ спрашивал друг у друга, как рассчитывать пособие. Это очередной лохотрон? Или мы что-то не так считаем? Говорят, ЦЗН завалили письмами с требованиями разъяснить, откуда взялись такие суммы. В личном кабинете на сайте «Работа России» у всех появляется лаконичная запись – назначено пособие. Сколько? Скоро узнаете. Когда заплатят? Ждите.

Как мне пояснили, оплачивают за период от даты регистрации (у меня 14 апреля) до даты признания безработной (24 апреля). Пособие выплачивается строго от явки до явки. В мае у меня явка 21-го, то есть в течение нескольких дней я должна получить уже за больший период. Пособие у меня начислено максимальное — 15 130 руб. (12 130 рублей – само пособие по безработице и 3000 рублей — на несовершеннолетнего ребенка). Следующая явка — 18 июня.

И читайте закон о занятости, как рекомендуют сотрудники ЦЗН, там подробно все расписано.

Что ждать дальше?

Что будет после июня для безработных? Варианта два. Первый и оптимистический: работа будет найдена. Второй: еще три месяца безработный сможет получать пособие. Но уже не максимальное – 12 130 рублей, а 60% от своего среднего заработка за последние 3 месяца до увольнения. А потом либо найдет работу, либо нет. Но пособия больше не будет.

Если вы потеряли работу в мае, то еще сможете успеть получить повышенное пособие по безработице за июнь. А дальше пособие будет рассчитываться согласно закону о занятости: первые три месяца с момента постановки на учёт — 75% от среднего заработка за последние 3 месяца (не менее 1 500 рублей – нижняя планка, не более 12 130 рублей – верхняя планка).

Алгоритм действий

Заходим на портал «Работа в России» , авторизируемся. Нажимаем баннер «встать на учет в качестве безработного». Заполняем анкету, отсылаем. Ждем звонка от сотрудника с биржи труда.

Сотрудник Центра занятости перезванивает и предлагает отправить пакет документов (сканы или фотографии) на электронную почту otdtrud1@vladimgcz.elcom.ru или reg@vladimgcz.elcom.ru

Если чего-то не будет хватать из перечня, он перезвонит. Телефоны ЦЗН: (4922) 53-08-28, 53-23-98, 43-03-99, 36-43-20.

Пакет документов: паспорт (главная страница и прописка), трудовая (главная страница, запись о последней работе), ИНН, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка (детей), диплом об образовании без оценок, реквизиты банковской карты, справка о заработке, диагноз/инвалидность, если это у вас есть.

Звонок от сотрудника. Вам назначается пособие, озвучивается следующая явка. В течение нескольких дней получаете выплату.

Накануне следующей явки вы звоните прикрепленному специалисту, он назначает вам новую дату. Ждете перевода пособия.

Пособие – хорошо, но работа – еще лучше. Так что желаю всем найти работу!

Елена Безработная

Заглавное фото: static.life.ru