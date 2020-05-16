Как связано семейство Цветаевых с Владимирским краем?

16 мая 1847 года родился ученый-филолог, специалист в области античной истории, эпиграфики и искусства, основатель Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Иван Владимирович Цветаев. В 1877 году он защитил докторскую диссертацию и стал профессором Московского университета. В 1882-м возглавил Кабинет изящных искусств и древностей, являвшийся одновременно учебным музеем. Из мысли расширить его и родилась у Ивана Цветаева идея об основании в Москве Музея изящных искусств. Строительство здания длилось 14 лет, одновременно формировалась его коллекция. Создавался музей главным образом на частные средства и благодаря невероятной энергии и трудолюбию Цветаева. Открытие состоялось 13 июня 1912 года. Иван Владимирович стал его первым директором. И он, и его дочь – великая поэтесса Марина Цветаева были тесно связаны с Владимирской область. Этой теме и посвящен нынешний тест.
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