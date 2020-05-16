Как связано семейство Цветаевых с Владимирским краем?

16 мая 1847 года родился ученый-филолог, специалист в области античной истории, эпиграфики и искусства, основатель Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Иван Владимирович Цветаев. В 1877 году он защитил докторскую диссертацию и стал профессором Московского университета. В 1882-м возглавил Кабинет изящных искусств и древностей, являвшийся одновременно учебным музеем. Из мысли расширить его и родилась у Ивана Цветаева идея об основании в Москве Музея изящных искусств. Строительство здания длилось 14 лет, одновременно формировалась его коллекция. Создавался музей главным образом на частные средства и благодаря невероятной энергии и трудолюбию Цветаева. Открытие состоялось 13 июня 1912 года. Иван Владимирович стал его первым директором. И он, и его дочь – великая поэтесса Марина Цветаева были тесно связаны с Владимирской область. Этой теме и посвящен нынешний тест.

В каком местечке Владимирской губернии родился Иван Владимирович Цветаев? селе Дроздово Шуйского уезда селе Талицы Шуйского уезда городе Шуе Правильно! Неправильно! - В каком учебном заведении Владимира Иван Цветаев окончил общеобразовательный курс в 1866 году? Реальное училище Мужская гимназия Духовная семинария Правильно! Неправильно! - Кто из промышленников Владимирской губернии стал основным жертвователем при создании Иваном Цветаевым Музея изящных искусств, ныне известного нам как Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина? Юрий Нечаев-Мальцов Александр Кольчугин Андрей Никитин Правильно! Неправильно! - Сколько денег дал на строительство и отделку здания музея и приобретение экспонатов Юрий Нечаев-Мальцов? Более 20 тыс. руб. золотом Более 200 тыс. руб. золотом Более 2 млн руб. золотом Правильно! Неправильно! - Кто из детей Ивана Цветаева проживал во Владимирской губернии в 1915-1917 годах? Его младшая дочь, писательница Анастасия Его старшая дочь, русская поэтесса Марина Обе дочери Правильно! Неправильно! - В каком городе Владимирской губернии жили сестры Цветаевы? Муроме Владимире Александрове Правильно! Неправильно! - Кто из известных поэтов приезжал в гости к Марине Цветаевой в Александров? Осип Мандельштам Николай Гумилев Борис Пастернак Правильно! Неправильно! - Какое стихотворение посвятил Осип Мандельштам своей встрече с Мариной Цветаевой в Александрове? «Нежнее нежного» «Невыразимая печаль» «Не веря воскресенья чуду…» Правильно! Неправильно! - Сколько стихотворений сочинила Марина Цветаева в Александрове? 10 15 20 Правильно! Неправильно! - Что сейчас находится в доме учителя математики Лебедева, где когда-то жили сестры Цветаевы? В 1990 г. здесь был открыт литературно-художественный музей В 60-е годы дом был снесен из-за ветхости Это частный жилой дом Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Как связано семейство Цветаевых с Владимирским краем? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook