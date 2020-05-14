Как помочь подростку выбрать профессию?

«У меня растут года, будет мне семнадцать! Где работать мне тогда, чем заниматься?» — стихотворение Владимира Маяковского «Кем быть?» написано в 1928 году. Однако вопросы, которые в нем поставлены, актуальны по сей день. Пожалуй, за 100 лет изменился только набор популярных профессий, между которыми выбирали подростки. На смену столярам, рабочим, плотникам, инженерам приходят юристы, экономисты, нанотехнологи, программисты. Но, как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Выбор будущей профессии для ребенка — по-прежнему сложное решение, при принятии которого молодому и неокрепшему уму, безусловно, понадобится помощь родителей. Но именно помощь, а не диктат.

Как понять склонности ребенка к тем или иным науками, определить, какие школьные предметы могут лечь в основу будущей профессии, как правильно определить мотивацию сыну или дочери, разъясняет педагог и многодетная мама Мария Шпилевич.

О переходе на язык школьных предметов

У наших детей нет никакого рабочего и жизненного опыта. Большая часть подростков никогда не работала. Они не занимались ведением собственного бизнеса. У них нет трудовых навыков. У них нет навыков работы в коллективе, когда есть руководитель и подчиненные. Откуда же им знать, где они хотят работать?

Подросткам просто не на что опереться. И в разговоре с восьмиклассниками и даже более старшими детьми мы можем употреблять только те слова, которые им понятны. А это названия школьных предметов. Если вы хотите помочь своему ребенку разобраться с будущей профессией, то говорить слова «твоя будущая работа» практически бесполезно. Это не имеет под собой никакой жизненной основы.

Я предлагаю разговаривать с детьми на языке школьных предметов. И спрашивать: «Какие школьные предметы тебе нравятся?»

Об том, как определить любимый предмет

Например, ему нравится физика. Почему? Потому что у ребенка учитель классный! Он приносит все время какие-то батарейки, схемы. И детям нравится все это собирать.

Задайте еще такой вопрос: «Каким из школьных предметов ты хотел бы заниматься в ближайшие 10 лет?» И послушайте его ответ. Например, он хочет заниматься физикой, биологией и физкультурой.

Спросите почему. К примеру, он ответит: «Я хочу заниматься физикой, потому что мне нравится учитель». Вы понимаете, что в физике его привлекает личность педагога. Это здорово. Вы сделаете вывод: возможно, в ближайшие 10 лет у него будут такие талантливые педагоги, а возможно, и нет. И захочет ли ребенок, когда выпустится из школы и попадет в университет, с другим (нелюбимым) учителем заниматься той же любимой физикой? Это вопрос, над которым стоит поразмышлять.

О глубинной мотивации

А еще ему нравится биология. Спрашиваете, почему нравится. Ребенок отвечает, что все там очень понятно, все получается. Уточняете: «А учительница по биологии у тебя какая?». Отвечает: «Не очень интересно рассказывает, но мне нравится, потому что я понимаю предмет». И вы как родитель делаете вывод, что биологией ваш ребенок готов заниматься в ближайшие 10 лет, потому что сама наука дается ему легко.

И еще нравится физкультура. Ребенок говорит, что они там в баскетбол играют, в вышибалы. И приводит примеры, когда одна команда соревнуется с другой. О чем это говорит? Что, скорее всего, вашему ребенку нравятся виды деятельности (читай — виды профессий), где есть серьезная командная работа. И он воспринимает себя как часть этой команды.

О научной основе любой профессии

Разговаривайте с ребёнком на языке школьных предметов, выясняйте, какие предметы нравятся. Это важно, потому что любая профессия, о которой родитель мечтает, чтобы ребенок ее выбрал, имеет под собой в качестве опоры определённую науку. Допустим, журналисты. Это гуманитарные науки: русский язык, литература, история, иностранные языки.

IT-технологии, информационные технологии. На какие науки опираются? На математику, физику и информатику. Названия профессий разные, но база, на которую они опираются, одна. Понимаете, в чем дело? Профессия потом «сформулируется», но сама база, на которую вы будете опираться, — это названия тех школьных предметов, которые у вас есть сейчас. И на этом нужно сконцентрироваться, чтобы понять, какие профессии подойдут вашему ребенку в будущем.

Подведем итоги

У школьников нет трудового и жизненного опыта.

Разговаривать с ними на языке профессий бесполезно.

Нужно разговаривать на языке школьных предметов.

Любая профессия опирается на определенные науки.

Спросите, каким бы предметом ребенок хотел заниматься в ближайшие 10 лет.

Обязательно уточните причину выбора.

Оптимальная мотивация: предмет понятен, все получается.

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: culture.ru