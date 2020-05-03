Как на улице Карла Маркса военные сменили жен-мироносиц

3 мая православная церковь отмечает день памяти жен-мироносиц. Это те самые женщины, которые принимали Иисуса Христа в своих домах, а позже последовали за Ним к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа. Это они затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес.

В Русской православной церкви этот день отмечается как праздник всех женщин-христианок. Современные православные его почитают вместо Международного женского дня 8 Марта. В честь жен-мироносиц строились церкви на Руси. Была такая и у нас, во Владимире. И даже улица, на которой она стояла, называлась Мироносицкой.

С 1923 года она была переименована в честь немецкого философа и идеолога коммунистического движения Карла Маркса. Эта небольшая улица проходит параллельно Большой Московской от пересечения улицы Урицкого и Коммунального спуска до Вокзального спуска. В настоящее время она насчитывает всего лишь 11 домов. Левая (нечетная) сторона улицы сохранила историческую малоэтажную застройку, а на правой (чётной) стороне находится здание военного комиссариата Фрунзенского района. Когда-то это был административный корпус крупнейшего промышленного предприятия Владимира — бумаготкацкой фабрики купца Никитина, а в конце XIX – начале XX века здесь разместился гренадерский полк. Но обо всем по порядку.

Церковь Святых Жен Мироносиц

Первоначально церковь была деревянной и, как видно из старинных актов, уже существовала в первой половине XVII века. Впервые она упоминается в 1628 г. в патриарших окладных книгах как «церковь Св. Жен Мироносиц на Посаде за городом». В 1776 году на месте обветшалого деревянного храма был построен каменный. Одновременно воздвигли и каменную колокольню.

Мироносицкая церковь, расположенная около железнодорожного вокзала, долгие годы встречала приезжающих в город людей. В 1858 году по пути из Москвы в Нижний Новгород император Александр II и его семья остановились на некоторое время во Владимире. Самым близким к железнодорожной станции был Мироносицкий храм, который императорская семья посетила во время божественной литургии.

В 1929 году церковь была снесена. Претензия к ней была якобы со стороны железнодорожников и учащихся техникумов и школ: им не давал выспаться поутру колокольный звон, он же мешал учиться и работать. На месте храма был построен трёхэтажный дом для железнодорожников. В 2003 году напротив места утраченного храма стараниями Свято-Георгиевского сестричества была воздвигнута деревянная часовня и установлен белокаменный поклонный крест работы архитектора Александра Трофимова и скульптора Сергея Лопухова.

Бумаготкацкая фабрика

Экономист и публицист Андрей Субботин так описывал промышленность города Владимира в конце XIX века: «В 1877 г. во Владимире только одна настоящая фабрика: миткалевая (бумаго-ткацкая) с 400 раб. и с 500 т. р. производства. Миткалевая фабрика близ станции жел. дороги; товар продается на иногородние набивные фабрики».

Владимирский купец Андрей Никитин после смерти жены, оставшись с четырьмя детьми, прекращает подрядное дело, требующее постоянных разъездов. Он меняет свою предпринимательскую деятельность и открывает в 1869 году бумаготкацкую фабрику во Владимире около железнодорожного вокзала.

К 1880 году на фабрике постоянно работало до 800 человек и производилось продукции на сумму до миллиона рублей. Но в связи с расширением железнодорожного движения Андрей Никитич был вынужден в 1881 г. закрыть фабрику во Владимире. Ткацкое производство с обновлённым оборудованием было перенесено им на берег реки Клязьмы в селе Лемешки (ныне это микрорайон Оргтруд).

Никитские казармы

В 1893 году во Владимире расквартировались два гренадерских полка, имевших богатую боевую историю. 9-й Сибирский полк, основанный в 1700 году Петром I, благополучно разместился в Солдатской слободе. А более молодому 10-му Малороссийскому полку были указаны следующие места расквартирования: в Никитинских и Жандармских казармах, двух городских зданиях за Лыбедью и на Зачатьевской улице, доме Философова на Большой улице. Никитские казармы как раз и были устроены в основном корпусе бывшей бумаготкацкой фабрики.

Такое размещение не устраивало командование 10-го Малороссийского полка, но «Городское управление положительно не имеет никаких средств ни на постройку новых зданий, ни на доплату полку за недостающие к отводу помещения…». Потребовалось несколько лет, чтобы вопрос решился положительно. К 1914 году в ведение полка были дополнительно переданы Васильевские казармы на Большой Московской улице и Мироносицкий корпус Никитинских казарм.

Основной корпус Никитинских казарм не дожил до наших дней. Его снесли при строительстве автовокзала. А Мироносицкий до сих пор принадлежит военным: там разместился военкомат Фрунзенского района. На сегодняшний день это самое значительное здание и учреждение на улице Карла Маркса.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: fishki.net