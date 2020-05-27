Как дистанционно подготовиться к ЕГЭ?

29 июня в России продет первый ЕГЭ. Таким образом, до начала итоговых испытаний остался ровно месяц. И в этом году перед выпускниками стоит крайне сложная задача, ведь готовится можно только дома и онлайн. Как использовать это время с максимальной пользой, что в этом году будет главным определяющим фактором успеха при получении баллов на экзамене и почему без режима дня не обойтись, рассказывает наш постоянный эксперт — педагог и многодетная мама Мария Шпилевич.

Если бы 2 года назад меня спросили, как лучше всего вести себя перед ЕГЭ, чтобы набрать максимальные баллы, я бы ответила: однозначно отдыхать! Уехать на несколько дней на дачу, набраться сил, подышать свежим воздухом, покататься на велосипеде.

Но в этом году ситуация изменилась, и нам реально не до отдыха. Сейчас уже объявлены даты ЕГЭ, и впереди целый месяц для того, чтобы продолжить подготовку.

В этом году хорошие баллы наберут те ребята, которые очень дисциплинированны. Самодисциплина выходит на первый план. И даже не знание, а именно самодисциплина. Если вы встаете в 12 дня, садитесь в пижаме за стол, потом решаете заглянуть в группу во «ВКонтакте», потом идете на кухню для того, чтобы попить чайку, зависаете возле телевизора, понимаете, что у вас не сделано задание от репетитора по ЕГЭ, то не рассчитывайте на хороший результат.

В этом году выиграет тот, у кого сильная самодисциплина. И у вас есть еще целый месяц для того, чтобы ее использовать. Желаю всем сдать на высокие баллы.

Подведем итоги:

Перед экзаменом важно хорошо отдохнуть. Но в этом году времени на отдых у выпускников нет. Хорошо сдаст тот, у кого высокая самодисциплина. Помогите ребенку выработать навыки самоконтроля. Еженедельно и ежедневно спланируйте учебное время. Соблюдайте режим дня и контролируйте исполнение плана. Сейчас не время расслабляться! Всем удачи!

А что по этому поводу думают сами выпускники? «Призыв» собрал мнения здесь.

Подготовила Дарья Ермолина

Фото: zaochnik.ru