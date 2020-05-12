Как Андрей Вознесенский связан с Владимирским краем?

12 мая 1933 года в Москве родился известный поэт Андрей Вознесенский. Первые публикации его стихов появились в 1958 году в «Литературной газете». В 1960-м вышли первые поэтические сборники Вознесенского, и он был принят в Союз писателей СССР. Его поэзия проникнута чувством современности и гражданственности, характерным для поэзии 60-х годов. В период хрущевской «оттепели» он был одним из кумиров молодежи, слушавшей его стихи в зале Политехнического музея. Владимирская область оказалась тесно связана с жизнью поэта. Отсюда были предки Вознесенского. Здесь жили родственники матери, к которым он приезжал летом на каникулы. Но главное, что именно во Владимире вышел первый поэтический сборник Вознесенского. Отсюда пошла его всероссийская слава. Давайте вспомним владимирские корни знаменитого поэта.

В какой город был вывезен далекий предок Вознесенского - шестилетний грузинский княжич, попавший в плен при подавлении Имеретинского восстания? Суздаль Владимир Юрьев-Польский Правильно! Неправильно! - Архимандритом какого монастыря стал предок поэта? Спасо-Евфимиева в Суздале Благовещенского в Муроме Богородице-Рождественского во Владимире Правильно! Неправильно! - Какую поэму посвятил Вознесенский своему далекому предку? «Мастера» «Лонжюмо» «Андрей Полисадов» Правильно! Неправильно! - Каким производством Владимирской губернии владел прадед Вознесенского со стороны матери - купец 2-й гильдии Дмитрий Карабанов? Красильно-отделочной фабрикой во Владимире Шелкоткацкой фабрикой в Киржаче Ткацкой фабрикой в Коврове Правильно! Неправильно! - В каком городе во время гражданской войны отец Вознесенского полгода был секретарем райкома партии? Киржач Кольчугино Александров Правильно! Неправильно! - Кто из владимирских поэтов порекомендовал Вознесенского областному книжному издательству? Алексей Фатьянов Николай Тарасенко Владимир Солоухин Правильно! Неправильно! - Как назывался первый поэтический сборник Вознесенского, вышедший в 1960 году во Владимире? «Я – Гойя» «Мозаика» «Парабола» Правильно! Неправильно! - Кто из художников был автором портрета Вознесенского в его первом поэтическом сборнике? Борис Французов Владимир Нилов Илья Глазунов Правильно! Неправильно! - Что случилось с редактором владимирского издательства Капитолиной Афанасьевой после выхода сборника Вознесенского? Она была уволена с работы «за идеологические огрехи» Ее повысили до директора областного книжного издательства Ей присудили Государственную премию «за успехи на идеологическом фронте» Правильно! Неправильно! - Какое произведение на стихи Андрея Вознесенского и музыку Родиона Щедрина приехали исполнить на сцене областной филармонии в 70-х годах Мстислав Ростропович, Майя Плисецкая и Людмила Зыкина? «Поэтория» «Россия воскресе» «Юнона и Авось» Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Как Андрей Вознесенский связан с Владимирским краем? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook