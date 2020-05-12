Как Андрей Вознесенский связан с Владимирским краем?

12 мая 1933 года родился известный поэт

12 мая 1933 года в Москве родился известный поэт Андрей Вознесенский. Первые публикации его стихов появились в 1958 году в «Литературной газете». В 1960-м вышли первые поэтические сборники Вознесенского, и он был принят в Союз писателей СССР. Его поэзия проникнута чувством современности и гражданственности, характерным для поэзии 60-х годов. В период хрущевской «оттепели» он был одним из кумиров молодежи, слушавшей его стихи в зале Политехнического музея. Владимирская область оказалась тесно связана с жизнью поэта. Отсюда были предки Вознесенского. Здесь жили родственники матери, к которым он приезжал летом на каникулы. Но главное, что именно во Владимире вышел первый поэтический сборник Вознесенского. Отсюда пошла его всероссийская слава. Давайте вспомним владимирские корни знаменитого поэта.

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