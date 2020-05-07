Известная радиоведущая готова стать амбассадором самоизоляции

Настроить своё состояние, как и радиоприемник, на оптимистическую волну в режиме повышенной готовности просто необходимо. Хорошо, что пандемия COVID-19 не отменяет праздники. Сегодня в России отмечается День радио. Сегодня его на самоизоляции встречают все радиожурналисты, диджеи, редакторы и выпускающие эфира. Среди них и наша коллега – главный редактор «Авторадио-Владимир» Анастасия Колова. Её авторская программа «Народ хочет знать» выходит на волне 104.8 FM. А ещё для жителей Владимирской области здесь готовят актуальные новости, рассказывают о ситуации на дорогах, погоде. Так было до самоизоляции… Сейчас график работы радио, конечно, изменился, хотя слушатели это вряд ли почувствовали. В своем интервью «Призыву» Анастасия делится секретами, как в домашнем офисе создать уют и настрой на работу, и рассказывает, как вообще изменилась ее жизнь за последний месяц.

— Анастасия, расскажи, пожалуйста, сколько ты уже работаешь на дому? Была ли ты к этому морально готова?

— Мы на «Авторадио» постепенно переходили на самоизоляцию. С середины марта у нас изменился рабочий график. Он стал сокращенный. Мы некоторые программы стали выпускать в записи. От чего-то пришлось отказаться. Старались максимально сделать так, чтобы диджеи, журналисты новостей минимально выезжали на работу. И уже с 1 апреля началась настоящая самоизоляция, потому что мы все засели дома, где больше месяца уже находимся. Была ли я готова к такому повороту событий? Скажу так: если бы нужен был амбассадор самоизоляции, то, наверное, им стала бы я. Потому что я очень быстро адаптировалась в новой обстановке и совершенно никакого дискомфорта не ощущаю. У меня быстро прошли все этапы гнева, отрицания и других эмоций.

— Самое главное неудобство, связанное с карантином и мировой ситуацией, — это моя несостоявшаяся поездка за границу. Я должна была отправиться в отпуск в конце апреля. Сейчас поездка откладывается на неопределенное время. Сначала я психовала, и меня пугала эта неопределенность, хотелось выехать куда-то за пределы нашей страны, но сейчас я уже на 200% адаптировалась. Раз в неделю выхожу на улицу в маске, перчатках. Иду в магазин и потом сразу обратно. При этом совершенно спокойно себя чувствую. Признаюсь, конечно, что немножко скучаю по родственникам и коллегам, которых давно не видела. Но в принципе мне хорошо на самоизоляции, и я не понимаю тех людей, которые ноют, что им плохо и не хватает свободы.

— Ведёте ли эфиры с коллегами?

— Нет, мы не ведем эфиры из дома. Такая техническая возможность есть лишь у федеральных радиостанций. Они поднапряглись, собрали всю резервную технику и привезли её домой, установили каждому человеку, кто выходит в эфир. У нас же выходят записи, плейлисты, а разговорных программ, новостей у нас сейчас нет. Но мы работаем. Мой рабочий день начинается в 9.00 и заканчивается в 18.00. А бывает, что сижу и до девяти вечера. Почему мне ещё нравится самоизоляция, потому что мне не надо рано вставать, чтобы успеть на автобус, ждать его, потом ехать, трястись в нем в часы пик. А тут встал утром — и ты уже на рабочем месте.

— Как выстроен твой рабочий день дома?

— Самое главное, что я поняла, не надо долго разгуливать в пижаме после того, как встала. Надо сразу облачиться в нормальную одежду. Потому что, во-первых, это тебя настраивает на рабочий лад, а во-вторых, у нас каждый день проходят видеопланерки с коллегами, поэтому надо прилично выглядеть в кадре. Чем я занимаюсь? Документами, отслушиваю эфир дома по приёмнику, чтобы всё выходило вовремя. В том числе реклама. Тем же самым занимаются мои коллеги. То есть работа продолжается. Хотя она невидима для глаза, но её достаточно много. И здесь всё-таки есть небольшой минус. Когда ты работаешь в офисе, в 18.00 твой рабочий день заканчивается. А сейчас границы размыты. Например, идут майские праздники, но мы постоянно в работе, занимаемся делами, проверяем рабочую почту. Постоянно слушаем эфиры и находимся на связи.

— Как общаетесь со слушателями, какую технику задействуете в работе на дому?

— Для меня это было приятной неожиданностью, что слушатели нас не забывают. Мы не теряем с ними связь. Это при том что больше месяца у нас не выходит программа «По заявкам», в рамках которой мы общались с людьми. Не выходит моя авторская программа «Народ хочет знать», в которой тоже были звонки, интерактивное общение. Мы сейчас не разыгрываем никакие билеты по понятным причинам. И слушатели нам начали звонить уже с вопросами: «Почему не выходят программы?», «Куда мы пропали?» И пришлось нашим дорогим слушателям объяснять, что мы перешли на сокращенный режим работы. Но до сих пор они пишут в группах в социальных сетях, интересуются нашим самочувствием, как мы проводим время на самоизоляции. Мы всегда общаемся с нашими слушателями, поддерживаем их. А что касается техники — это телефон и компьютер дома. Сейчас этого вполне достаточно.

— Как твои два кота отнеслись к тому, что хозяйка теперь постоянно маячит дома? Они не отправляют тебя на работу?

— У меня, кроме двух котов, ещё и кролик есть (смеется). Мне кажется, им настолько всё равно, какой я жизнью живу. А я, наконец, узнала, чем они занимаются целыми днями в моё отсутствие. Оказывается, всё просто: дрыхнут целыми днями, чтобы потом ближе к ночи развить активность. Мы с питомцами замечательно сейчас уживаемся, они вникают в мои рабочие дела. Иногда даже дефилируют во время видеопланерок, перед камерой проходят во всей красе. Однажды даже устроили за моей спиной гонки, носились друг за другом, пока я общалась с коллегами.

— Появилось ли больше времени для себя?

— Время летит быстрее, чем прежде. И это замечаю не только я. Поэтому свободного времени я бы не сказала, что прибавилось. Но главное, что на самоизоляции я не грущу и не страдаю. То ли я реально социофоб, для которого присутствие других людей необязательно. То ли это в высшей степени самодостаточность. Надеюсь, что второе (смеется). Я поняла, что то, к чему я привыкла в обычной жизни, например, маникюр, педикюр, кофе из кофейни, вечеринки и посиделки, для меня не так уж и важно, я могу без всего прожить. Причем столько времени, сколько потребуется. Я готова сидеть в этой самоизоляции, лишь бы все были живы и здоровы. И даже путешествия, которые прежде составляли смысл моей жизни, сейчас для меня не важны.

— Но чего-нибудь всё-таки не хватает?

— Единственное, чего мне не хватает, так это двигательной активности. До карантинной жизни я каждый день проходила пешком 10 километров, а по выходным у меня была аквааэробика. Это был мой фитнес, способ держать себя в форме, потому что спорт я ненавижу. А сейчас, когда ты находишься дома, и с этим наверняка многие сталкиваются, ты ешь, ешь и ешь. Но я вовремя остановилась, осознав, что есть шанс просто не влезть в какие-то вещи. И вернулась к своему прежнему режиму еды, который был до самоизоляции. Стараюсь не делать заказы из ресторанов и кафе, потому что всегда хочется заказать либо пиццу, либо торт. Сейчас лучше сидеть дома и есть гречку без всего. Я просто очень люблю гречку.

А ещё мне не хватает живых цветов. Я привыкла украшать ими интерьер, причем каждый сезон. Конечно, их можно заказать, но мне хочется самой выбрать.

— Может, появилось новое увлечение?

— Если вновь вспомнить мою страсть к путешествиям, мне сейчас очень нравится смотреть видео пустых городов и достопримечательностей. То, что мы никогда прежде не видели. В этих местах раньше всегда были толпы туристов, а сейчас ни души. Я подписалась на разные аккаунты в Инстаграме и любуюсь сейчас пустой Венецией, просто не могу оторвать взгляда. Прекрасный пустой Ватикан, пустые базилики, Иерусалим и так далее. Поэтому я нахожу только плюсы в том, что я сейчас не путешествую, а смотрю на все эти места из дома.

Беседовала Татьяна Данилова

Фото Анастасии Коловой