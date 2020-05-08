Итоги служебной проверки разошлись со словами пострадавшей медсестры

Итоги служебной проверки по инциденту в Карабановской больнице, где сотрудница получила ожоги лица после ношения защитной маски, можно выразить в двух словах: сама виновата. Пострадавшая утверждает, что спецодежда использовалась многократно и потому замачивалась в хлорке (отчего и наступили ожоги), — департамент здравоохранения это отрицает. Пока ещё своего слова не сказали Следком, проводящий свою проверку, и Государственная инспекция по труду, также поставленная в известность о «громкой» истории.

Инцидент произошёл 24 апреля: после смены в отделении с коронавирусными больными медик обнаружила у себя повреждение кожи лица после ношения защитной маски.

— При обработке средств индивидуальной защиты хлорсодержащие средства в Карабановской больнице не используются. Обращаем ваше внимание, что у других медицинских работников, использующих респираторы, не было отмечено подобной кожной реакции, что может свидетельствовать об индивидуальных особенностях организма медицинского работника, — говорится в ответе департамента здравоохранения на запрос «Призыва».

Внутреннюю проверку провёл и главный врач Александровской районной больницы Эдуард Здановский. По его мнению, медсестра сама вовремя не приняла меры, почувствовав жжение на лице. Не послушалась коллег, не поменяла респиратор и отработала в нём всю смену. Вот и результат. А ещё медсестра отказалась получать медпомощь на месте, добавили в администрации Карабановской больницы.

Эти заявления руководства Ольга Овинникова парирует: ожоги получила не она одна, такие же были ещё у одной сотрудницы. И от лечения в классическом смысле она не отказывалась. Просто было не до того. Много больных — нужно было бороться за их жизни. К тому же до конца смены оставалось немного времени.

— Я очень надеялась, что раздражение пройдёт. На это надеялись и другие сотрудники, поэтому медпомощь мне не оказали… Почему сейчас никто не говорит о других медсестрах, которые инфицированы и тяжело больны из-за отсутствия элементарных защитных средств? — взывает Ольга Овинникова. — Мои слова подтверждены свидетельскими показаниями и документами, которые у меня имеются. Информация передана в СК РФ.

Но руководство медучреждения уверяет, что в Карабановской больнице всё в порядке со средствами защиты для медиков. Сейчас там открыт инфекционный госпиталь на 85 коек для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и тех, у кого лишь подозревают инфекцию. На складах медучреждения имеются в наличии 700 респираторов необходимого класса защиты и 715 защитных костюмов. В ближайшее время ожидается поступление новой партии СИЗов.

Татьяна Данилова

Фото из личного архива Ольги Овинниковой