Ипотека в кризис: есть выгодные предложения

Программой могут воспользоваться семьи, у которых в 2018 — 2022 годах родился (или родится) второй или последующий ребенок, а также семьи с детьми-инвалидами, родившимися не позднее 31 декабря 2022 года. При этом ребенок может быть единственным. Оформить кредит по госпрограмме можно, даже если у вас уже есть жилье, но новая квартира должна быть обязательно приобретена на первичном рынке.

Максимальный размер кредита — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — также 20%. Он может быть внесен с использованием материнского капитала и других субсидий, дотаций или материальной помощи.