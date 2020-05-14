Ипотека в кризис: есть выгодные предложения

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Кризис - время возможностей
Новая экономическая ситуация, осложненная эпидемией коронавируса, повлияла на доходы многих владимирцев. Но вместе с тем дала возможность рассмотреть все варианты поддержки. В настоящее время в России действуют несколько государственных программ, которые позволяют приобрести жилье в кредит под низкий процент. Владимирское отделение Банка России поясняет, кто может рассчитывать на льготное кредитование и при каких условиях возможна поддержка из госбюджета.
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Льготная ипотека под 6,5%
Программа подойдет для тех, кто планирует приобрести квартиры на первичном рынке в готовых новостройках или еще строящихся домах у застройщиков или подрядчиков с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. Максимальный размер кредита во Владимирской области — 3 млн рублей на срок от 1 года до 30 лет. Первоначальный взнос составляет от 20% стоимости жилья. Крупнейшие банки уже работают по этой программе, а полный список банков-участников опубликован на сайте государственной корпорации ДОМ.РФ.
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"Семейная ипотека" под 6%
Программой могут воспользоваться семьи, у которых в 2018 — 2022 годах родился (или родится) второй или последующий ребенок, а также семьи с детьми-инвалидами, родившимися не позднее 31 декабря 2022 года. При этом ребенок может быть единственным. Оформить кредит по госпрограмме можно, даже если у вас уже есть жилье, но новая квартира должна быть обязательно приобретена на первичном рынке.
Максимальный размер кредита — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — также 20%. Он может быть внесен с использованием материнского капитала и других субсидий, дотаций или материальной помощи.
Кредиты по программе «Семейная ипотека» выдает государственная корпорацию ДОМ.РФ, а также еще 47 кредитных организаций, список которых размещен на сайте Министерства финансов.
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"Сельская ипотека" до 3%
По данной программе можно приобрести и первичное, и вторичное жилье, а также участок под строительство, готовый или недостроенный частный дом. Можно купить недвижимость в деревне, селе, поселке или городском поселении с числом жителей не более 30 000 человек. Населенный пункт не должен входить в городской округ.
Сумма кредита будет не больше 3 млн рублей на срок до 25 лет. Первоначальный взнос составляет от 10% стоимости жилья. Программа действует до 2025 года. Список уполномоченных банков, участвующих в программе, можно найти сайте Министерства сельского хозяйства.
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Поддержка многодетных
Программа поддержки многодетных семей наиболее обширна и включает в себя компенсацию на погашение ипотечного кредита. При этом неважно, на каких условиях была оформлена ипотека. Подать заявку на компенсацию можно в том банке, который выдал ипотечный кредит. Его по программе могут получить семьи с тремя и более детьми, если третий или последующий ребенок рожден либо усыновлен с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.
Размер компенсации составляет до 450 000 рублей. Долг по ипотеке в пределах этой суммы удастся погасить полностью. Если же остаток задолженности больше, то на счет заемщика перечислят 450 000 рублей — это поможет сократить количество платежей по графику или снизить их размер. Важно, чтобы договор с банком был заключен до 1 июля 2023 года и имел целью покупку готового жилья или земельного участка для строительства дома либо приобретение строящегося жилья.
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Статистика положительная
Между тем ипотека во Владимирской области пользуется спросом.
— За 1-й квартал 2020 года выдано 2752 ипотечных кредита на сумму 5,2 млрд рублей. Это больше показателей аналогичного периода прошлого года на 5% по количеству и 11% по объему. Средневзвешенная процентная ставка снизилась более чем на 1,5 п.п и на 1 апреля 2020 года сложилась в размере 8,84%. Программа льготной ипотеки позволит предотвратить падение спроса на рынке жилья в ближайшей перспективе, — отметила управляющий Владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.
Подготовила Дарья Ермолина по материалам владимирского отделения Банка России
Заглавное фото: i.mycdn.me
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