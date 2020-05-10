Инвестиционная активность во Владимирской области снизилась

Обновление основных фондов предприятий Владимирской области замедлилось. На фоне экономического затишья, вызванного коронавирусом, многие организации пересматривают свои инвестиционные проекты или, во всяком случае, не спешат их реализовывать. Таково мнение специалистов Владимирстата, проанализировавших данные первого квартала нынешнего года. Показатели инвестиционной активности ниже, чем в тот же период 2019-го. А учитывая то, что ограничительные меры, связанные с пандемией, затронут практически весь второй квартал, можно прогнозировать существенное падение инвестиций по всему 2020 году.

В 2019 году бизнес и бюджет региона вложили в обновление основных фондов 90,1 млрд рублей. Большая часть инвестиций была освоена во Владимире, Муроме и Коврове.

— 45 процентов инвестиций приходится на обрабатывающие производства. Основной инвестор в пищевой отрасли — «Стародворские колбасы», входящие в группу компаний «Abi». В деревообработке это ЗАО «Муром». В отрасли транспортировки и хранения грузов — компания «Упрдор Москва — Нижний Новгород», вкладывающая средства в строительство и реконструкцию дорог, — пояснила начальник отдела региональных счетов Владимирстата Альбина Выборнова.

На протяжении пяти лет в структуре финансирования инвестиций в основной капитал преобладали собственные средства организаций, на их долю приходилось 56,7%. В 2019 году, наоборот, резко возросла доля кредитов. Пятая часть инвестиций приходит из бюджета. Причем с каждым годом доля федерального бюджета в развитии региона увеличивается. Статистики даже говорят, что есть тенденция привязки экономики региона к бюджетным вложениям.

В целом ситуация в промышленном производстве Владимирской области также, видимо, будет хуже прошлогодней. Ранее «Призыв» приводил данные за первый квартал, и в целом показатели были выше, чем за аналогичный период 2019-го (рост 2,8%), но тут надо учесть, что в январе-марте никаких ограничительных мер по пандемии не вводилось. И, кстати, уже в марте по сравнению с февралём индекс промышленного производства в области составил 96,2%. О том, насколько глубок сегодняшний экономический спад, можно будет судить летом, когда подведут итоги второго квартала.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»