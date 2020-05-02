Хроники изоляции: пианисты посадили редиску и копят на синтезатор

Встать в девять утра, принять душ, позавтракать… и за учебу! Точнее — за инструмент. Это описание типичного утра студента музыкального вуза на дистанционном обучении. Такого режима вот уже месяц придерживается Елена Саранцева. Она будущий профессиональный музыкант и учится в Москве, в Государственной классической академии имени Маймонида.

— 16 марта я приехала в академию на пару по гармонии, — вспоминает Елена, — и слышу объявление: «Все потоковые лекции отменяются в связи с пандемией коронавируса!». В новостях тогда паники не было, никто даже представить не мог, что учеба может так резко оборваться. Я поехала в общежитие, чтобы обрадовать мужа. На тот момент мы еще радовались отмене занятий. Но нам сказали, что это максимум на неделю. Мы сразу начали собираться домой во Владимир. Ведь нам фактически предоставили целую неделю каникул. Вещей взяли мало, муж даже уехал в зимней куртке и ботинках. Потом нам сообщили, что все продлевается еще на неделю. Потом еще. Ошарашили новостью про дистанционное обучение. Мы были в шоке. Вот так и началась наша самоизоляция. Мы уже месяц сидим во Владимире, практически без своих вещей, ходим в чужой одежде. Ждем послабления режима повышенной готовности, чтобы забрать хотя бы летние вещи из общежития.

Из-за спешки с Еленой произошла еще одна нелепая история. В общежитии она забыла все документы. И очень страшно было выходить в магазин без паспорта. Девушка просто сидела безвылазно дома: вдруг остановят. Потом охватила паника: вдруг болезнь? Без паспорта, полиса и СНИЛСа нет возможности даже толком обратиться к врачу. Спустя месяц Лена решила действовать: уговорила коменданта пустить в комнату подругу, которая осталась в общежитии. Та нашла документы и послала их заказным письмом по почте.

Терпите, соседи…

Дистанционная учеба пианиста — это постоянные занятия на инструменте. Важна ежедневная практика игры на фортепиано. И, естественно, тихо это делать просто невозможно.

— В обычное время мы занимаемся в институте, а сейчас вынуждены надоедать соседям. Они очень щепетильно относятся к посторонним звукам: могут прийти разбираться. И так каждый день. Мы понимаем их, но ничего поделать с этим не можем. Играть нам больше негде, а домашнее задание делать надо. Мы записываем на видео нашу игру, посылаем преподавателям. Они делают замечания, и начинается работа над ошибками. По-другому никак.

Стали слышать не только музыку, но и друг друга

Елена и Владислав вместе уже 7 лет. Говорят, что на самоизоляции самое сложное – принять тот факт, что ты не можешь просто так выйти на улицу, прогуляться по парку и оставить там свои негативные эмоции. Но, как ни странно, это действительно сплотило их семью.

— Когда мы только начали сидеть в четырех стенах, думали, что поубиваем друг друга, — рассказывает Елена. — Но, наоборот, стали терпимее. Мы больше проводим времени вместе, научились по-настоящему слышать друг друга.

А вот в отношениях с остальными родственниками все не так радужно. Ведь в маленьком доме сразу проживают 7 человек. В общежитии у ребят был свой угол. Здесь — нет. Сложно делить кухню с кем-то еще. Возникают бытовые споры о том, что и где должно лежать, кто и когда готовит.

— Очень не хватает своего пространства, — сетует Елена. — Я даже в ванной нормально уединиться не могу. Постоянно кто-то норовит зайти. Когда мы приезжаем только на выходные, это не ощущается. А когда ты варишься в режиме «24/7», начинают накапливаться претензии. Но все же стараемся найти общий язык. Нам же еще долго вместе жить.

Самоизоляция – это просто один из необычных этапов, который нужно просто пережить, считают музыканты. В нем есть свои прелести. Елена с гордостью рассказывает, что нашла время для своего любимого хобби – вязания. Девушка даже открыла в сети свой маленький магазин игрушек.

Владислав же продолжил писать музыку. Он начинающий композитор.

Посадили огород, отдыхаем на участке, копим на мечту

Елена с мужем живут с родственниками в частном доме. И это очень спасает. Есть свой маленький огороженный участок, где можно подышать свежим воздухом, пожарить шашлыки. Есть и свой небольшой огород. Молодые люди уже успели посадить редиску, рукколу, картошку. Говорят, что голода не боятся.

— Кстати, ощутили еще один плюс – некуда тратить деньги, — отмечает Елена. — Мы наконец-то начали откладывать на свою мечту – профессиональный синтезатор. Хотим поставить его у себя в общежитии в Москве, чтобы заниматься еще больше. При этом не будем беспокоить соседей, потому что на синтезаторе можно регулировать звук или играть в наушниках. При переезде это также удобно. Он компактный, поэтому занимает мало места. И, кстати, у хорошего синтезатора звук несильно отличается от классического инструмента.

Ну что же, в самоизоляции жизнь не останавливается. А для кого-то она наполняется новыми смыслами. Пожелаем ребятам, чтобы все их планы и мечты сбылись, а сидение дома скорее закончилось. И, конечно, здоровья!

Софья Колпакова

Фото из архива Елены Саранцевой