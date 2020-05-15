Хозяин дома пострадал, спасая из огня животных

Житель деревни Чертково Селивановского района пострадал на пожаре в частном доме. Возгорание произошло минувшей ночью. Сообщение на пульт спасателей поступило в 03.47. Сначала загорелась хозпостройка рядом с домом. Там держали животных: 3 коней, 3 свиней и корову. В момент пожара хозяин дома начал выводить их из горящего помещения. Тем временем огонь перекинулся на жилой дом.

Когда пожарные были на месте, огонь распространился на площади 60 кв. метров.

Хозяин дома, мужчина 1957 г.р., получил ожоги и был госпитализирован в больницу. Вместе с пострадавшим в доме проживала его жена, она самостоятельно покинула горящее строение, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Как установили дознаватели МЧС России, предварительная причина пожара – короткое замыкание в проводке, которое произошло в пристройке.

Ранее «Призыв» сообщал, что двое человек погибли на пожаре в деревне Финеево Киржачского района.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области