Хорошо ли вы знаете фильмы о Великой Отечественной войне?

Вспоминаем легендарные картины

Уже завтра россияне будут отмечать главный праздник страны — День Победы. В нашей стране каждая семья хранит память о тех, кто сражался за Родину, потому что война коснулась всех. 9 Мая мы будем чествовать наших дорогих ветеранов, тружеников тыла, детей войны, на чье детство пришлись тяжелые испытания. Советский кинематограф оставил нам много военных фильмов, у которых нет возраста и национальности, но есть бесконечная вера в Великую Победу.  А хорошо ли вы знаете эти легендарные киноленты?

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Подготовила Инна Чапурина

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