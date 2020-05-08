Хорошо ли вы знаете фильмы о Великой Отечественной войне?

Уже завтра россияне будут отмечать главный праздник страны — День Победы. В нашей стране каждая семья хранит память о тех, кто сражался за Родину, потому что война коснулась всех. 9 Мая мы будем чествовать наших дорогих ветеранов, тружеников тыла, детей войны, на чье детство пришлись тяжелые испытания. Советский кинематограф оставил нам много военных фильмов, у которых нет возраста и национальности, но есть бесконечная вера в Великую Победу. А хорошо ли вы знаете эти легендарные киноленты?
«Есть такая профессия - Родину защищать!» Из какого фильма эта культовая фраза?
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Прозвучавшая в одном из фильмов о войне песня «Смуглянка» стала гимном любви для всех, кто открывал свои сердца светлому чувству в те страшные годы. Что это за картина?
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За всю историю советского кино лишь один фильм удостоился «Золотой пальмовой ветви», высшей награды Каннского кинофестиваля. Новаторская психологическая драма Михаила Калатозова не просто показала всему миру высший класс режиссуры, она оказалась одной из ключевых картин хрущевской «оттепели». Что это за фильм?
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Немного найдется в истории кино таких дебютов, как у Андрея Тарковского. Картина о 12-летнем мальчике, который после гибели матери стал фронтовым разведчиком, сражает зрителей наповал. Это и напряженная военная драма, и реквием по похищенному и расстрелянному детству. Помните, как эта картина называется?
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Это далеко не первое обращение советского кинематографа к теме «Советский разведчик в тылу врага». Но высший пилотаж показала только эта творческая команда фильма-легенды. Вот несколько имен: режиссер Татьяна Лиознова, писатель Юлиан Семенов, актер Вячеслав Тихонов.
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Этот фильм - режиссерский дебют Сергея Бондарчука, который снял свою картину по одноименному рассказу Михаила Шолохова.
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В этой картине речь идет о маленьком отряде девушек-зенитчиц из тылового подразделения, которым приходится выслеживать в северных лесах немецких диверсантов, превосходящих их по численности и подготовке.
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Фильм Леонида Лукова крепко врезался зрителям в память благодаря душевности, с которой изображены бойцы – защитники Ленинграда: одессит Аркаша и уралец Саша. А исполненные в фильме Марком Бернесом песни «Темная ночь» и «Шаланды, полные кефали» стали народными хитами.
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Одноименный роман-эпопея Константина Симонова зародился как беллетристическая обработка дневника военного корреспондента. Поэтому книга получилась одним из самых откровенных и правдивых произведений о Великой Отечественной, какое только можно было опубликовать в 1960-х.
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«Он мог бы стать замечательным гражданином. Он мог бы строить или украшать землю садами. Но он был и навечно останется в памяти нашей солдатом. Русским солдатом» – этими словами заканчивается блистательная картина Григория Чухрая.
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Подготовила Инна Чапурина
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