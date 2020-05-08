Хорошо ли вы знаете фильмы о Великой Отечественной войне?

«Есть такая профессия - Родину защищать!» Из какого фильма эта культовая фраза? «Неуловимые мстители» «Служили два товарища» «Офицеры» Правильно! Неправильно! -

Прозвучавшая в одном из фильмов о войне песня «Смуглянка» стала гимном любви для всех, кто открывал свои сердца светлому чувству в те страшные годы. Что это за картина? «В бой идут одни старики» «На войне, как на войне» «Небесный тихоход» Правильно! Неправильно! -

За всю историю советского кино лишь один фильм удостоился «Золотой пальмовой ветви», высшей награды Каннского кинофестиваля. Новаторская психологическая драма Михаила Калатозова не просто показала всему миру высший класс режиссуры, она оказалась одной из ключевых картин хрущевской «оттепели». Что это за фильм? «Отец солдата» «Летят журавли» «Белорусский вокзал» Правильно! Неправильно! -

Немного найдется в истории кино таких дебютов, как у Андрея Тарковского. Картина о 12-летнем мальчике, который после гибели матери стал фронтовым разведчиком, сражает зрителей наповал. Это и напряженная военная драма, и реквием по похищенному и расстрелянному детству. Помните, как эта картина называется? «Иван Макарыч» «Если враг не сдается» «Иваново детство» Правильно! Неправильно! -

Это далеко не первое обращение советского кинематографа к теме «Советский разведчик в тылу врага». Но высший пилотаж показала только эта творческая команда фильма-легенды. Вот несколько имен: режиссер Татьяна Лиознова, писатель Юлиан Семенов, актер Вячеслав Тихонов. «17 мгновений весны» «Вариант «Омега» «Война» Правильно! Неправильно! -

Этот фильм - режиссерский дебют Сергея Бондарчука, который снял свою картину по одноименному рассказу Михаила Шолохова. «Освобождение» «Судьба человека» «Иди и смотри» Правильно! Неправильно! -

В этой картине речь идет о маленьком отряде девушек-зенитчиц из тылового подразделения, которым приходится выслеживать в северных лесах немецких диверсантов, превосходящих их по численности и подготовке. «Аты-баты, шли солдаты» «Батальоны просят огня» «А зори здесь тихие» Правильно! Неправильно! -

Фильм Леонида Лукова крепко врезался зрителям в память благодаря душевности, с которой изображены бойцы – защитники Ленинграда: одессит Аркаша и уралец Саша. А исполненные в фильме Марком Бернесом песни «Темная ночь» и «Шаланды, полные кефали» стали народными хитами. «Девчата» «Два бойца» «Завтра была война» Правильно! Неправильно! -

Одноименный роман-эпопея Константина Симонова зародился как беллетристическая обработка дневника военного корреспондента. Поэтому книга получилась одним из самых откровенных и правдивых произведений о Великой Отечественной, какое только можно было опубликовать в 1960-х. «Кукушка» «Сталинград» «Живые и мертвые» Правильно! Неправильно! -