Гусь-Хрустальный побил суточный рекорд по числу инфицированных коронавирусом

Владимирская область на пороге девятой сотни по количеству заболевших коронавирусом. За сутки болезнь диагностирована у 66 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Общее число инфицированных — 896. Учитывая, что с начала мая в среднем за сутки положительные тесты приходят более пятидесяти местным жителям, уже через пару дней область пополнит список регионов, которые перешагнули за тысячу зараженных COVID-19.

Стремительный рост числа инфицированных сегодня отмечен в Гусь-Хрустальном районе. Плюс 22 заболевших за день. Накануне положительные тесты пришли десяти местным жителям. Общее число носителей опасной инфекции составило уже 89 человек. Это больше, чем в Коврове и Муроме. За 48 часов Гусь-Хрустальный вышел на третье место по количеству носителей вируса.

В Гусь-Хрустальном отмечен стремительный рост инфицированных.

В лидерах по-прежнему Петушки. В закрытом на карантин районе коронавирус подтвержден у 208 человек. Однако сегодня там небольшая передышка. Новых случаев COVID-19 не выявлено. Возможно, такая статистика связана с особенностями тестирования и обработки результатов анализов.

Зато во Владимире плюс 17 заболевших. Общее число инфицированных — 138 человек. Прибавляет и Муром. Выявлены десять новых случаев заражения. Пять заболевших в Александровском районе, по три в Судогде и Суздале. По два инфицированных в Коврове и Собинке, по одному в Вязниках и Юрьеве-Польском. Селивановский район до сих пор официально свободен от коронавируса.

На передовой борьбы с коронавирусом — медики. Ранее «Призыв» сообщал, что фельдшерам установили поминутный тариф за больных COVID-19.

Полина Тарбеева

Фото: Известия