Губернатор объявил об открытии предприятий бытовых услуг

Губернатор Владимирской области анонсировал открытие предприятий бытовых услуг. Подобное сообщение появилось на официальной странице Владимира Сипягина в социальных сетях. Согласно распространенной информации, организации бытовой сферы могут приступить к работе уже сегодня. Правда, только при условии соблюдения всех мер санитарной безопасности.

— Сектор бытовых услуг не занимает такого места в структуре ВРП, как стройка и обработка, но в нём занята заметная часть малого и среднего бизнеса. Постепенно снимая ограничения, мы преследуем цель сохранения занятости людей и заработных плат, — отметил глава региона.

Организации бытовой сферы могут начать работать уже сегодня

Точный список предприятий, которым разрешено работать, пока не представлен. Согласно официальной классификации, к бытовым услугам относятся: организации по ремонту и изготовлению обуви, швейные мастерские, ремонт бытовой техники, мебельщики, специалисты по ремонтным работам, химчистки и прачечные, фотоателье, пункты проката. К бытовым услугам относятся также салоны красоты и парикмахерские, которым официально уже разрешили работать при выполнении огромного списка условий. Мало того, в список бытовых услуг входят бани и сауны, разрешат ли им работать — пока вопрос. Необходимо дождаться официального постановления.

Губернатор отметил, что три недели назад он принял решение о возобновлении работы строительного сектора и обрабатывающего производства. За это время на открывшихся предприятиях не было зафиксировано вспышек коронавируса. Это позволяет открывать все новые производства.

Поэтапный план выхода области из режима ограничений в «Белом доме»обсудят 14 мая. Тогда станет понятно, какие шаги по оживлению экономики буду приняты. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: altapress.ru