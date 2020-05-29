Губернатор назвал точную дату первого этапа снятия ограничений

Владимирская область готова приступить к первому этапу снятия ограничений. Об этом накануне заявил губернатор. На заседании оперативного штаба Владимир Сипягин подчеркнул, что три главных показателя, на которые ориентируются власти и Роспотребнадзор, удается удерживать почти неделю. По данным губернатора, на 28 мая в регионе 65% свободного коечного фонда при требовании от 50%, охват тестирования населения — 105,5 человек на 100 тысяч населения, а коэффициент распространения коронавируса колеблется в рамках 0,8 — 0,9 при необходимой единице.

Позитивная тенденция позволяет открыть непродовольственные торговые точки площадью до 400 кв. метров. Проект соответствующего указа уже готов. Как только главный санитарный врач Владимирской области даст разрешение, документ будет подписан и опубликован.

Три главных показателя стабилизировались.

Однако представитель Роспотребнадзора, присутствовавший на онлайн-заседании оперативного штаба, был более осторожен в своем оптимизме. Он призвал не торопиться и войти в первый этап с более стабильными показателями. А для этого необходимо подождать два — максимум три дня. Губернатор уточнил, что это как раз 1 июня, первый день следующей недели. Дата обозначена, осталось подождать резолюции Роспотребнадзора.

Накануне о готовности областного центра к снятию ограничений заявил сити-менеджер Андрей Шохин. Во время осмотра нового детского сада в Юрьевце он подчеркнул, что Владимир уверенно держит все три показателя уже неделю. Помимо открытия небольших магазинов в ближайшие дни жителям города должны разрешить гулять и заниматься спортом на улице.

— Роспотребнадзор уже согласовывает открытие первого этапа. По нормативу у нас все хорошо. На втором уже этапе, мы смотрели, там можно открывать уже полностью образовательные учреждения. Люди выходят на работу, а работать обязательно нужно, нельзя так долго сидеть дома. Но обязательно с соблюдением всех норм, которые предписывает Роспотребнадзор и главный санитарный врач по Владимирской области, — заявил Андрей Шохин.

На втором этапе снятия ограничений должны будут открыть предприятия торговли большей площади и отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале. На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, всех образовательных учреждений. Но до таких показателей Владимирская область пока не дотягивает.

Любопытно, но пока нет открытых данных по снятию режима самоизоляции в регионе, хотя май уже подходит к концу. А ранее Владимир Сипягин называл именно эти сроки. Впрочем, у «Белого дома» есть еще три дня, чтобы обнародовать свое решение. В частности, столица продлила режим самоизоляции до середины июня.

Ранее «Призыв» сообщал, что ограничительные меры, введенные в регионе из-за распространения коронавируса, будут снимать точечно. Ситуация с заболеваемостью во Владимирской области неравномерная, поэтому при принятии решений планируется ориентироваться на ситуацию в каждом конкретном городе и районе.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»