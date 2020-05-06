Гроза и сильный ветер надвигаются на Владимирскую область

Погода во Владимирской области резко испортится. Произойдет это уже в ближайшие часы. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза с дождём. Также в регионе будет бушевать сильный ветер, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
Непогода сохранится и вечером, а также в первой половине ночи.
Жителям региона напоминают, что неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС. Возможны отключения электроснабжения, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов, падение старых деревьев и прочее.
— Проявляйте осторожность. При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: 01 (с городского), 101, 112 (с мобильного), — рекомендуют в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.
Надвигающаяся гроза будет уже второй по счету этой весной. Первая прогремела в регионе в минувший понедельник, 4 мая. Ранее «Призыв» сообщал, что синоптики предсказали погоду на День Победы.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
Обсуждение 3
Весенние грозы — это здорово если они теплые…а вот ветер — это плохо…не люблю ветер.
Когда не затяжной — это классно, сразу весна ощущается, но ветер — да, не очень хочется, хотя лишь бы недолго)
Что то все никак не ливанет