Гроза и сильный ветер надвигаются на Владимирскую область

Погода во Владимирской области резко испортится. Произойдет это уже в ближайшие часы. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза с дождём. Также в регионе будет бушевать сильный ветер, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Непогода сохранится и вечером, а также в первой половине ночи.

Жителям региона напоминают, что неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС. Возможны отключения электроснабжения, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов, падение старых деревьев и прочее.

— Проявляйте осторожность. При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: 01 (с городского), 101, 112 (с мобильного), — рекомендуют в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Надвигающаяся гроза будет уже второй по счету этой весной. Первая прогремела в регионе в минувший понедельник, 4 мая. Ранее «Призыв» сообщал, что синоптики предсказали погоду на День Победы.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»