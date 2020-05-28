Грибы попёрли! Сезон дарит жителям области новый рекорд

Начало грибного сезона дарит жителям Владимирской области новый рекорд. Вслед за строчками и сморчками, которые появились еще в апреле, в лесу можно встретить и первые по-настоящему съедобные грибы. Социальные сети пестрят фотографиями собранных маслят и даже подберезовиков. И это в конце мая. Как минимум на два месяца раньше срока, отмечают эксперты. Речь ведь не о единичных экземплярах, а сразу о массовом плодоношении. Обычно первый урожай благородных грибов небольшой. А тут сразу, если верить грибникам, собирают их килограммами.

— Маслята-то вовсю идут! Несколько километров прогулки по лесу и килограммов 10 полезных весенних маслят. Погода чудесная, все зелено, в этом году много дождей, даже чересчур, поэтому очень сочная, яркая трава, грибы и свежий воздух. Обычно в это время в нашей области сухо и очень жарко. Одним словом, очень классно провели время и с пользой! — отмечают одном из пабликов жители Коврова.

Специалисты говорят, такая аномалия встречается, но не часто. И все дело в погодных условиях. Массовому появлению плодовых тел шляпочных обычно предшествует период частых, но не заливных дождей при умеренной температуре воздуха. И если обычно переполненные корзины с грибами — символ как минимум середины, а то и конца лета, то уже сейчас из леса можно вернуться с полной корзиной.

— На самом деле это своего рода аномалия. Наблюдал ее примерно раз в 5-10 лет, чтобы так массово пошли грибы в мае. Свое дело сделало обилие осадков. Оно благоприятно сказывается на произрастании плодовых тел, — пояснил «Призыву» старший научный сотрудник кафедры биологии и экологии ВлГУ Руслан Жуков, — Дело в том, что в этом году было огромное количество весенних грибов, причем разных видов. Ранее мне удавалось находить в конце мая подберезовики, подосинновики и маслята в Вязниковском районе. Но не так массово, и не каждый год это происходит. А сейчас и лисички.

В лесу можно найти маслята и подберезовики

А вот по поводу большого количества белых грибов, о которых сообщили пользователи одного из популярных пабликов, у специалиста возникли сомнения. Люди пишут, что нашли благородные плодовые в Суздальском районе. Белый сильно прихотлив и радует обычно в конце лета. Но ведь чем гриб не шутит. Так что после окончания периода самоизоляции можно в лес захватить и корзинку.

Ранее «Призыв» сообщал, что голодные лисята вышли к людям.

Полина Тарбеева

Фото группы «ГОРОД — КОВРОВ»