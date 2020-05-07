График отключения горячей воды решили скорректировать

Жителям Владимира дали отсрочку на отключение горячей воды. График ремонтных работ и связанные с ним ограничения подачи тепла в квартиры корректируется в местном филиале компании «Т Плюс». Об этом сетевиков попросила администрация города. Как пояснил начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович, никому из жителей, кто находится дома в режиме самоизоляции, не придётся терпеть неудобства. Их и без тазиков вполне хватает.

— В любом случае, мы ждали завершения отопительного сезона и не утверждали свой собственный график. Мы немного сдвинем сроки, но это не помешает завершить ремонтную кампанию вовремя, — сообщили «Призыву» в пресс-службе компании « Т Плюс».

Тепло в жилых домах отключают поэтапно — со 2 по 8 мая.

С ремонтными работами на теплосетях сейчас вообще вышла интересная история. Все они оплачиваются из тарифа, а уровень неплатежей населения достиг 30%. Это десятки миллионов рублей. Сетевики уже всерьез говорят о сокращении плана реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства. Ресурсники в один голос твердят, что не надо рассчитывать на отсрочку платежей. Пени и долги по суду пока не взыскивают, но всё недостающее придётся вернуть после января 2021 года.

В этом году только на одном объекте реконструкция началась досрочно. Это перекресток в районе улицы Разина, где пришлось оперативно менять трубы, потому что здесь проводился капремонт дороги. Об этом можно узнать из видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»