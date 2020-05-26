Гостиницам разрешили селить командировочных

«Приехал муж из командировки…» Вариантов того, что ждёт супруга по возвращении, много, но в условиях коронавируса перед соотечественниками, бороздящими просторы нашей родины по служебным нуждам, куда острее стоял другой вопрос: где разместиться в чужом городе? Во Владимирской области со вчерашнего дня проблема отпала: селиться разрешили в положенных для этого местах – гостиницах. Губернатор Владимир Сипягин внёс изменения в свой же ранее принятый указ о приостановке оказания гостиничных услуг в регионе.

Указ губернатора № 146 от 25.05.2020 разрешил работать организациям, осуществляющим деятельность по коду 55 ОКВЭД.

Новым указом отменён ранее действовавший пункт «Гостиницам всех видов временно с 28.03.2020 не допускать заезд потребителей гостиничных услуг и заключение договоров с потребителями». Теперь командировочных разрешено поселять в гостиницы всех видов – отели, мотели, гостевые домики и так далее. Но вот дополнительные услуги (питание, надо полагать, и какие-никакие развлечения) запрещены. При заселении командированный должен предъявить служебное задание или иные подтверждающие документы — договоры, приказы о командировании.

Средства от размещения командированных граждан пойдут на проведение в гостиницах необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий. В номерах необходимо создать условия для самоизоляции проживающих лиц, а самим транзитникам рекомендовано без необходимости не покидать номера. Собственно, об этом и вообще о правилах поведения в непростой для страны час постояльцев должна известить администрация гостиницы.

Руководители организаций, где найдут приют командированные, обязаны ежедневно докладывать оперативным штабам о том, как они ведут профилактику и контроль, чтобы, не дай бог, не распространить инфекцию. Кроме того, нужно информировать те же штабы в муниципалитетах о постояльцах и организациях, куда они командированы.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что гостинично-туристическую сферу Владимирской области на уровне региональной исполнительной власти предложили перезапускать в пять этапов.

Сергей Пришибайло

Фото «Призыва»