Гостинично-туристический бизнес будут реанимировать поэтапно

Гостинично-туристическую сферу Владимирской области предложили перезапускать в пять этапов. Предварительный план накануне обсудили в «Белом доме». Встречу с представителями отрасли провел губернатор. Владимир Сипягин отметил, что временный запрет на бронирование и заселение гостиниц заканчивается уже 1 июня. После снятия режима самоизоляции власти предлагают реализовать первый этап, сообщает пресс-служба администрации области.

Более 6% вставших на биржу труда — сотрудники гостиниц и предприятий общепита региона.

Сначала начнут работать туристические объекты с медицинской лицензией (санаторно-курортные комплексы для детей и взрослых), апарт-отели и гостиницы с коттеджным размещением. При строгом соблюдении санитарных норм и правил дистанцирования могут открыться рестораны. Список требований опубликован здесь. Начнут работать парки культуры и отдыха. Разрешат все виды пассажирских перевозок, за исключением туристских автобусов.

Представители бизнеса отметили, что уже готовы открываться с соблюдением всех требований, и выступили со своими предложениями. Их рассмотрят в ближайшее время, итоги планируется подвести на следующей неделе.

Ранее «Призыв» сообщал, что власти города Суздаля обратились к губернатору с просьбой открыть гостиницы, рестораны и кафе.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»