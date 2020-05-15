Горячую воду отключат в десятках домов Владимира

С 15 мая во Владимире начинают отключать горячую воду в жилых домах. Владимирский филиал «Т Плюс» дает пять дней на проведение первого этапа гидравлических испытаний тепловых сетей, запитанных от Владимирской ТЭЦ 2, в Октябрьском и Ленинском районах города. В зоне отключения оказались десятки многоквартирных домов по проспекту Строителей, улицам Чайковского, Алябьева, Балакирева, Стасова, Даргомыжского. Проверка проходит каждое лето. Она необходима, чтобы обнаружить слабые места на сетях и в случае порывов оперативно заменить участков трубопровода.

— В случае отсутствия дефектов горячее водоснабжение потребителей будет восстановлено сразу же после опрессовок. Владимирский филиал «Т Плюс» убедительно просит горожан не находиться рядом с надземными трубопроводами или с тепловыми камерами, не оставлять вблизи теплотрасс автотранспорт и прочее имущество, — сообщает пресс-служба «Т Плюс».

Оперативно-диспетчерская служба компании «Т Плюс» для жителей — 53-22-20.

В этом году из-за действующего режима повышенной готовности администрация совместно с сетевиками приняла решение сдвинуть график отключения горячей воды. Так как многие еще находятся дома, в работу запускают отдельные участки трубопроводов, чтобы не оставлять с тазиками сразу несколько кварталов города.

Как «Призыв» сообщал ранее, этой весной досрочно начался ремонт дворов, дорог и теплосетей. Сетевики и дорожники работают в связке. Сначала меняют трубы, потом кладут новый асфальт.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»