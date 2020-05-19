Горячую воду начнут отключать в центре и в Добром

Во Владимире начинается второй этап гидравлических испытаний. Горячую воду отключат в части Ленинского и Октябрьского районов. Первый этап дал несколько порывов – трубы уже поменяли. Одновременно стартует программа реконструкции теплосетей. Энергетики работают на Октябрьском проспекте. Отключают горячую воду в домах центральной части города (улицы Гороховая, Горького, Мира, Зеленая, Большие и Малые Ременники, Дворянская). Там меняют участок магистральных и разводящих теплосетей. Следом, уже с июня, сетевики стартуют в Добром. В восточном районе запланированы наиболее масштабные работы.

— У нас есть программа, по которой мы убираем трубы под землю, перекладываем наружные, — комментирует Олег Грошев, директор владимирского филиала «Т Плюс». — Наиболее крупные — по Егорова, Добросельской – объект на 35 миллионов рублей. Меняем основной створ на Соколова-Соколенка, отводы к домам делаем. И по улице Безыменского — порядка 25 миллионов рублей.

В 2020 году на реконструкцию теплосетей потратят 270 миллионов рублей.

Суммы ремонта – скромные, 246 миллионов рублей. Но энергетики уверяют, что дело не в пандемии и неплатежах населения, а в том, что нельзя перекапывать полгорода. Проблемные участки находятся во всех районах, но одномоментно их пускать в работу нельзя, потому что многие находятся на проезжей части. Город встанет в пробку. Достаточно вспомнить, какие были затруднения в движении транспорта, когда сетевики трудились на Чайковского. Дублеров не так много, а движение интенсивное.



В компании «Т Плюс» сообщают, что к маю платежи населения выравнились. Если сначала общий сбор снизился до 30-40%, то сейчас в срок не оплачивает счета порядка 20%.



В компании «Т Плюс» заверили, что сокращать объемы ремонта и гидравлических испытаний не будут. Как стартовали работы по опрессовке труб во Владимире, можно посмотреть здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»