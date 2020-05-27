Голодные лисята вышли к людям

Жители Ковровского района решили подкормить диких зверей. Рядом с одной из деревень поселилась целая лисья семейка. Местные жители нашли рыжий выводок на проселочной дороге рядом с лесом. Трое лисят не боялись людей и с удовольствием принимали гостинцы.

— Сегодня ездили кормить одиноких лисят. Три чудесные мордочки с осторожностью встретили нас, но не отказались от наших вкусняшек. Нас до сих пор переполняют эмоции, ведь впервые кормим диких животных в их среде обитания, – поделился своими эмоциями автор видео с подписчиками сообщества «Город Ковров».

Но пользователи не оценили такую дружбу между человеком и дикими лисами. И даже попросили автора поста убрать название населенного пункта, где были обнаружены звери. Ведь как говорится в романе Сент-Экзюпери «Маленький принц», «Мы в ответе за тех, кого приручили». На пути лисятам могут встретиться недобросовестные охотники или машина.

Дикие животные могут представлять опасность при неосторожном обращении.

На снятом видео лисята-подростки, пояснил биолог Руслан Жуков. Выглядят они вполне упитанно, и голодными их точно нельзя назвать.

— Вполне возможно, что родители этих лисят поселились рядом с жильем человека. Охоту весеннюю отменили. Самоизоляция. Потом лисы, если к ним лояльно относиться, подкармливать, они быстро наглеют. Перестают бояться человека и могут даже нападать на домашнюю птицу. Крадут уток, гусей, кур, — рассказал «Призыву» Руслан Жуков. — Пока родители ищут для этих лисята пропитание, они сами нашли, где можно подкрепиться. Животные активные, любопытные.

Конечно, со стороны можно полюбоваться этой картиной воссоединения человека с дикой природой. Но есть и обратная сторона этой истории. Опаснейшая болезнь — бешенство. И укушенный диким животным человек, если ему вовремя не ввести вакцину, может умереть. А лисы во Владимирской области являются основными переносчиками бешенства. Поэтому биолог призывает людей избегать близких контактов с дикими зверями, особенно хищниками.

Ранее «Призыв» рассказывал, как один игривый кабан напугал компанию рыбаков и садоводов.

Татьяна Данилова

Фото и видео опубликованы в группе «Город Ковров«