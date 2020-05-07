«Голландская болезнь» границ не признаёт

Интересные факты можно найти, копаясь в старых книгах. Автор программы «Бредешок» Николай Лившиц покопался в сборнике «Страны и народы» и вычитал про одно достижение голландцев, которое им вышло боком. И так вышло, что потом название «голландская болезнь» приклеилось ко многим странам, которые предпочли иным способам развития беспощадную эксплуатацию земных недр.

Расшифровка программы:

Есть такое понятие — «голландская болезнь». Только сегодня о нём узнал, честное слово. Это не человеческая хвороба, а экономическая. Но и людские недуги вроде сегодняшнего коронавируса, и экономические роднит то, что они границ не признают. В глобальном мире напасти общие.

Сегодня утром взял старый сборник «Страны и народы» — у меня часть этой серии, 9 книг, а всего их, кажется, 20. Про Голландию решил почитать. Издание 1979 года. Листаю, вижу: в Голландии открыто самое крупное в Западной Европе месторождение газа — четвёртое в мире по объёмам. А по добыче газа Голландия вышла на третье место после СССР и США. Вот так. Я не знал, думал, там только тюльпаны выращивают, а оказывается, вон что. Но всё же это про 70-е годы, а как же сейчас?

Естественно, открыл Интернет. А там пишут, что газ сыграл с Нидерландами злую шутку. Стали они им торговать в большом количестве. И всё это привело к росту инфляции и безработицы, к падению экспорта продукции обрабатывающей промышленности, ну и, как следствие, рост доходов голландцев замедлился. В чём дело? Масса причин, но, говоря упрощённо, если у вас есть хороший доход из одного источника, вы откладываете развитие других источников, в итоге это приводит к плачевному результату.

Страна перемещает ресурсы из обрабатывающего сектора в сырьевой и сервисный, которые создают меньшую величину добавленной стоимости.

Вот, значит, голландцы всё это испытали в 70-е, явление получило название «голландская болезнь», а позже, но уже в связи с нефтяным бумом, такой же хворью переболели Саудовская Аравия, Нигерия, Мексика, Венесуэла… Нидерланды, кстати, газодобычу сейчас сворачивают, и к 2030 году совсем её прекратят, хотя запасов там, говорят, ещё много.

Страны, которым «свезло» насчёт полезных ископаемых, по-разному занимаются лечением от «голландской болезни». Норвегия, допустим, львиную долю денег от нефтегазодобычи закачивает в фонд национального благосостояния, который с 2006 года назван Государственным пенсионным фондом, на минуточку. Лишь 3% оттуда идут на госнужды. Опять же куда идут – в здравоохранение, образование, высокотехнологичные отрасли. И фонд этот ещё сам по себе научился зарабатывать.

Израиль в 2010-м нашёл на шельфе газ, месторождение «Левиафан». Сам даже связываться не стал, отдал американцам. Те, видимо, какую-то денежку отстёгивают и гонят топливо в Израиль и Египет.

Друзья, я мало что понимаю в углеводородах, институтов Губкина мы не кончали, но я вернусь к тому, с чего начал. Самобытности в болезнях и экономике, видимо, нет. Есть разные формы одних и тех же симптомов, есть разное протекание одних и тех же процессов, есть, наконец, разные способы самолечения, но проблемы одни и те же. Коронавирус, он и в Африке коронавирус. Газ, он и в Катаре газ, и в России, и в Голландии.

Я понимаю, что многие из тех, кто сейчас слушает, скажут: ну вот, открыл Америку. Это всё и так известно, всё и так понятно. Когда книги выходили — «Страны и народы», в семидесятые, там писалось о «голландской болезни», и тогда тоже всё было понятно, тоже всё было известно. А чихаем до сих пор. Не болейте! Сохраняйте ясную голову, заглядывайте в старые сборники.

Фото: 1zoom.ru