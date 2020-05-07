Гнездо скопы обнаружили в Клязьминско-Лухском заказнике

Впервые во Владимирской области найдено гнездо краснокнижной птицы — скопы. О знаковой находке, которая была сделана 3 мая на территории Клязьминско-Лухского заказника, сообщил председатель Владимирского регионального отделения Союза охраны птиц России Максим Сергеев. Примечательно, что птицы особо и не прятали свое гнездо, свили его рядом с дорогой, по которой орнитологи не раз ездили. Из-за введенного режима самоизоляции, животные стали менее пугливыми, и поэтому встретить редкие виды можно даже в легкодоступных, открытых местах, рассказывает группа «Птицы Владимирской области».

— Впрочем, два момента омрачают мою радость, — отметил Максим Сергеев. — Во-первых, гнездо находится на старом сухом дереве, погибшем после пожаров 10-летней давности. Оно в любой момент может рухнуть. Во-вторых, все-таки при такой близости к дороге у меня возникает сомнение, что гнездование здесь будет удачным.

Орнитологи волнуются, что после снятия введенных ограничений посетители особо охраняемых природных территорий спугнут птиц.

Скопа — большая редкость, этот вид находится под угрозой исчезновения.

При этом в конце апреля орнитологи уже встречали скопу в Муромском районе. Хищник летел над лесом с рыбой в лапах. Не исключено, что где-то в лесном массиве находится еще одно гнездо этой птицы. Скопа предпочитает гнездиться вблизи крупных, богатых рыбой водоемов. Гнездо насиживает самка, самец в это время ее кормит.

Во время рабочих рейдов на территории заказника специалистам удалось встретить еще и черного аиста. Не менее редкая птица, также занесенная в Красные книги России и Владимирской области, кружилась прямо над гнездом скопы. Самцу это не понравилось, и он поспешил прогнать нежеланного гостя.

— Видимо, это такая традиционная забава у местных хищников — гонять аиста. В 2014 году я наблюдал, как в том же заказнике черного аиста гоняла пара орланов-белохвостов. Теперь скопа тоже этим развлекается. Либо это аисты там такие вредные, что обязательно лезут прямо к гнездам крупных хищников, чтобы получить от них по длинной шее, — отметил Максим Сергеев.

Ранее «Призыв» сообщал, что волки, зубры, рысь и кабаны угодили в видеоловушки, установленные на территории Клязьминско-Лухского заказника. В отсутствие людей хищники спокойно совершают променад по своим территориям.

Ольга Ефремова

Фото М.А. Сергеева