Главврач Александровской больницы прокомментировал увольнение 40 сотрудников

Главный врач Александровской районной больницы Эммануил Здановский прокомментировал ситуацию с кадрами в своем медучреждении. С начала пандемии там уволились 40 человек. До начала апреля в учреждении работали 1185 сотрудников, сейчас − 1145. Сообщается, что массовые увольнения начались, когда людям предложили временно перейти на работу в другие подразделения, в том числе и в развернутый на базе Карабановской больницы инфекционный госпиталь.

Среди уволившихся основную часть составляют уборщики служебных помещений, буфетчицы, медицинские сёстры, подчеркивает пресс-служба областной администрации. Однако среди написавших заявления есть и 6 врачей. Четверо из них пенсионеры, один являлся совместителем, и ещё один врач-терапевт уволился без очевидной для работодателя причины, сообщает «Белый дом».

С начала пандемии из больницы уволились 40 человек.

Напомним, именно сотрудники больницы в Карабаново неоднократно жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты и тяжелые условия труда. Ранее «Призыв» сообщал, что там начались проверки. В частности, прокуратура уже подтвердила причину ожогов медсестры Карабановской больницы от обработанной хлоркой маски. Скоро результаты доследственной проверки должен опубликовать Следком.

Областная администрация подчеркивает, что по окончании пандемии плановая помощь в Струнинской больнице вновь будет развёрнута. Сотрудники, задействованные в других подразделениях, вернутся на свои постоянные рабочие места.

В настоящее время в Струнино медицинская помощь оказывается населению в отделении скорой медицинской помощи и во взрослой поликлинике. Детей обслуживает Александровская районная детская больница. Стационарные отделения на период пандемии закрыты для приёма пациентов. Вся экстренная и неотложная госпитализация производится в отделениях, расположенных в больничном городке Александрова.

Ольга Ефремова

Фото: vedtver.ru