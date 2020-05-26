Главный врач областной клинической больницы ушел «по собственному»

Почти одновременно теперь уже с бывшим директором департамента здравоохранения Алексеем Мозалевым ушел главный врач областной клинической больницы. Игорь Бондаренко уволился по собственному желанию. Вчера был его последний рабочий день.

— Просьба прежнего главврача областной клинической больницы Игоря Бондаренко об освобождении его от занимаемой должности по соглашению сторон 25 мая была удовлетворена руководством департамента здравоохранения Владимирской области, — сообщают в пресс-службе областной администрации.

Бондаренко отработал в медучреждении всего 6 месяцев. Он был принят на место Любови Быковой, которая до сих пор находится в СИЗО. Бывшего руководителя областной больницы обвиняют в растрате бюджетных средств на покупку томографа, выделенных по нацпроекту «Здравоохранение», и получении взятки в особо крупном размере. В середине декабря Игорь Бондаренко провел в отделениях ОКБ экскурсию для губернатора, показал, как работает новый 128-срезовый МСКТ и другая техника, приобретенная на федеральные средства.

С сегодняшнего дня исполнять обязанности главного врача областной клинической больницы будет его прежний заместитель по клинико-экспертной работе Ольга Архипова. Стаж работы нового руководителя в системе здравоохранения – более 25 лет. Ольга Архипова окончила Российский государственный медицинский университет им. Пирогова. Имеет сертификаты специалиста «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Нефрология».

Ранее «Призыв» сообщал, что акушерский корпус ОКБ временно закрылся из-за коронавирусной инфекции. В родильном доме провели дезинфекцию.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»